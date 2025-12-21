Orbán Viktor: Adni jó!
Fontos pillanatról osztott meg fotót Orbán Viktor.
Fontos pillanatról tett közzé fotót a közösségi oldalán Orbán Viktor: ezen a miniszterelnök épp a Másként című könyvét dedikálja.
Ezt írta a posztjában Orbán Viktor
Adni jó!
- jelentette ki a miniszterelnök
Mindig örültem, ha maradt időm és erőm ki- vagy elkalandozni a politika hatalmi gépezetének hatósugarán túlra. Ilyenkor ugyanaz a cél és meggyőződés vezetett, mint a politika szokásos napi malmában: mozgósítani a magyar nemzet erőforrásait, ahol pedig még hiányok vannak, ott létrehozni azokat a szellemi és lelki erőket, amelyek segítségével ismét elfoglalhatjuk a világban azt a helyet, amit ez a nép tehetsége, jelleme és történelme alapján megérdemel. Ebből a szándékból születtek az itt közölt beszédek
- írta a könyvajánlójában Orbán Viktor, a Bors szerint.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre