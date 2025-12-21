RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Adni jó!

Fontos pillanatról osztott meg fotót Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 10:59
orbán viktor másként miniszterelnök fotó

Fontos pillanatról tett közzé fotót a közösségi oldalán Orbán Viktor: ezen a miniszterelnök épp a Másként című könyvét dedikálja.

Ezt írta a posztjában Orbán Viktor

Adni jó!

- jelentette ki a miniszterelnök

Mindig örültem, ha maradt időm és erőm ki- vagy elkalandozni a politika hatalmi gépezetének hatósugarán túlra. Ilyenkor ugyanaz a cél és meggyőződés vezetett, mint a politika szokásos napi malmában: mozgósítani a magyar nemzet erőforrásait, ahol pedig még hiányok vannak, ott létrehozni azokat a szellemi és lelki erőket, amelyek segítségével ismét elfoglalhatjuk a világban azt a helyet, amit ez a nép tehetsége, jelleme és történelme alapján megérdemel. Ebből a szándékból születtek az itt közölt beszédek

- írta a könyvajánlójában Orbán Viktor, a Bors szerint.

 

