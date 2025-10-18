Lehullott a lepel: Egy magas rangú amerikai kormánytisztviselő megerősítette az UFO-k létezését

Az UFO-k létezése az emberiség nagy részét érdekli, és sokan keresnek bizonyítékot a valós létezésükre. Most egy új dokumentumfilmben árulnak el titkokat a sokakat érdeklő témáról.

Egy új dokumentumfilmben magasrangú személyek szólalnak meg az UFO-k létezéséről Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

UFO-akták: van, aki saját szemével látta az idegeneket

Egy amerikai kormányzati tisztviselő a The Age of Disclosure című, hamarosan érkező dokumentumfilm előzetesében kijelentette, hogy az UFO-k valóban léteznek. A film azt állítja, hogy az Egyesült Államok kormánya már 80 éve eltitkolja az idegen élet létezésének bizonyítékait. - olvasható a LADbible cikkében.

A dokumentumfilmet Dan Farah televíziós és filmproducer készítette, és több magas rangú kormányzati személyt is megszólaltat, köztük Marco Rubio-t, az Egyesült Államok külügyminiszterét, Donald Trump egyik legfontosabb szövetségesét. Rubio a trailerben arról beszél, hogy azonosítatlan repülő tárgyakat láttak korlátozott nukleáris létesítmények fölött: „Többször előfordult, hogy valami repült a légterünkben tiltott nukleáris területek fölött – és nem a miénk volt.” Rubio szerint még az elnökök sem kaptak teljes hozzáférést minden információhoz, hanem „csak a szükséges tudás alapján” tájékoztatták őket.

A legmegdöbbentőbb kijelentés azonban Jay Strattoné, a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) egykori munkatársáé, aki korábban a kormány UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – azonosítatlan rendellenes jelenségek) munkacsoportját vezette. Stratton azt állítja:

Saját szememmel láttam nem emberi eredetű járműveket és nem emberi lényeket.

Farah a Entertainment Weekly-nek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy ez „az amerikai kormány történetének legnagyobb félrevezetési kampánya”. Szerinte az igazságot 80 éven át elrejtették a nyilvánosság elől:

Minden magas rangú, hiteles személy, akivel beszéltem, tudta, hogy ez így van – és nem tartotta elfogadhatónak.

A film körül hatalmas a figyelem, de a kritikusok véleményei megoszlanak. A Variety újságírója, Owen Gleiberman elismerte, hogy „szeretne hinni”, de nem győzték meg a dokumentumban elhangzott érvek. A Hollywood Reporter kritikusa, Daniel Fienberg kiemelte, hogy bár a filmben valóban szerepelnek hiteles személyek, „nincsenek benne szakértők, akik megcáfolhatnák az állításokat”:

Ha valaki bizonyíték nélkül azt állítja, hogy valahol egy földalatti bunkerben ezer idegen test és ötven űrhajó van, azt lehetetlen cáfolni.

A The Age of Disclosure című dokumentumfilm a Prime Video-n jelenik meg november 21-én, és az X-Akták rajongói maguk dönthetik el, mit hisznek el a látottakból.