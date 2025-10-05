Hátborzongató figyelmeztetés: Az Élő Nostradamus szerint így változik meg a világrend három hónapon belül

Az Élő Nostradamus, polgári nevén Athos Salomé már megjósolta a koronavírus járványt és II. Erzsébet királynő halálát is, mégis egyesek szerint sokkal tehetségesebb abban, hogy szándékosan nagyon homályosan fogalmazzon a jóslataival kapcsolatban.

Az Élő Nostradamus szerint nyugtalanító a tábornokok találkozója. Forrás: Pexels

A parapszichológus ismét lecsapott, és az amerikai tábornokok találkozójának következményeivel kapcsolatban festette az ördögöt a falra. Múlt hónapban ugyanis Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az összes amerikai tábornokot Virginiába rendelte egy találkozóra. Azonban nincs egyértelmű magyarázat arra, hogy miért kellett egy helyre gyűlniük a befolyásos vezetőknek, amely aggodalomra adhat okot, hogy talán egy nagy bejelentés készülődhet a háttérben, amelynek komoly globális következményei lehetnek.

Mint kiderült, Hegseth elmondta az egybegyűlt tábornokoknak, hogy ideje elkezdeniük edzeni, mert meg van a lehetősége, hogy amerikai földön kell harcolniuk. A hosszú beszédben kifejtette, hogy elege van a "felvilágosult" ideológiából, amely uralja a hadsereget, és véget akar vetni a "túlsúlyos tábornokok" térnyerésének, valamint az arcszőrzetet is kifogásolta. Az amerikai elnök, Donald Trump követte őt a pulpituson, aki elmondása szerint "sosem sétált be még ilyen csendes szobába", mint amilyet a hadügyminiszter a beszéde után hagyott maga után.

Fenyegető krízis jöhet az Élő Nostradamus szerint

Salomé elmondta:

Ez a találkozó új szövetségeseket szülhet, nem várt fordulatokat, akár az eddig ismert világrend felborulását is hozhatja magával

"A következő három hónap döntő lesz abban a tekintetben, hogy egy kormányzati változással nézünk-e szembe, vagy egy sokkal nagyszabásúbb geopolitikai változásra számíthatunk."

Szóval karácsonyig biztosan megtudjuk, hogy miről is szólt ez a nagy találkozó. Az Élő Nostradamus azt is felvetette, hogy a rendezvény azt volt hivatott tesztelni, hogy mennyire él a tábornokokban a "kollektív hűség", és mennyire lennének hajlandók követni a Trump-adminisztráció terveit - írja a LadBible.

De végső soron a nagy bejelentés elmaradt, és sokakban inkább csak az az érzés erősödött meg a találkozó hatására, hogy azt egy emailben is össze lehetett volna foglalni. Mégis az Élő Nostradamus arra figyelmeztet, hogy még várjuk ki a végét.