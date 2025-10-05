Hátborzongató figyelmeztetés: Az Élő Nostradamus szerint így változik meg a világrend három hónapon belül

A látnok nyugtalanító eseményeket érez közeledni.
Az Élő Nostradamus, polgári nevén Athos Salomé már megjósolta a koronavírus járványt és II. Erzsébet királynő halálát is, mégis egyesek szerint sokkal tehetségesebb abban, hogy szándékosan nagyon homályosan fogalmazzon a jóslataival kapcsolatban.
A parapszichológus ismét lecsapott, és az amerikai tábornokok találkozójának következményeivel kapcsolatban festette az ördögöt a falra. Múlt hónapban ugyanis Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az összes amerikai tábornokot Virginiába rendelte egy találkozóra. Azonban nincs egyértelmű magyarázat arra, hogy miért kellett egy helyre gyűlniük a befolyásos vezetőknek, amely aggodalomra adhat okot, hogy talán egy nagy bejelentés készülődhet a háttérben, amelynek komoly globális következményei lehetnek.
Mint kiderült, Hegseth elmondta az egybegyűlt tábornokoknak, hogy ideje elkezdeniük edzeni, mert meg van a lehetősége, hogy amerikai földön kell harcolniuk. A hosszú beszédben kifejtette, hogy elege van a "felvilágosult" ideológiából, amely uralja a hadsereget, és véget akar vetni a "túlsúlyos tábornokok" térnyerésének, valamint az arcszőrzetet is kifogásolta. Az amerikai elnök, Donald Trump követte őt a pulpituson, aki elmondása szerint "sosem sétált be még ilyen csendes szobába", mint amilyet a hadügyminiszter a beszéde után hagyott maga után.
Salomé elmondta:
Ez a találkozó új szövetségeseket szülhet, nem várt fordulatokat, akár az eddig ismert világrend felborulását is hozhatja magával
"A következő három hónap döntő lesz abban a tekintetben, hogy egy kormányzati változással nézünk-e szembe, vagy egy sokkal nagyszabásúbb geopolitikai változásra számíthatunk."
Szóval karácsonyig biztosan megtudjuk, hogy miről is szólt ez a nagy találkozó. Az Élő Nostradamus azt is felvetette, hogy a rendezvény azt volt hivatott tesztelni, hogy mennyire él a tábornokokban a "kollektív hűség", és mennyire lennének hajlandók követni a Trump-adminisztráció terveit - írja a LadBible.
De végső soron a nagy bejelentés elmaradt, és sokakban inkább csak az az érzés erősödött meg a találkozó hatására, hogy azt egy emailben is össze lehetett volna foglalni. Mégis az Élő Nostradamus arra figyelmeztet, hogy még várjuk ki a végét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.