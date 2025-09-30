Kitálalt a szakértő: Ekkor lesz az Apokalipszis, és így fog kinézni valójában

Hiába várták ezrek a TikTok-on terjedő jóslatok nyomán a „Rapture”-t, vagyis a bibliai értelemben vett végítéletet, a világ természetesen nem ért véget. A csalódott prédikátoroknak most szembesülniük kell a ténnyel: a tudomány szerint az apokalipszis egészen másképp fog kinézni, mint ahogy azt a vallási tanok leírják.

Ketyeg az apokalipszis órája?

Fotó: Pixabay

Dr. Thomas Moynihan, a Cambridge Egyetem Egzisztenciális Kockázatok Központjának kutatója szerint a valódi veszélyek nem a bibliai tűz és kénkő, hanem az emberiség saját maga által létrehozott fenyegetések.

Az apokalipszis vallási fogalom, az emberiség kihalása viszont modern gondolat, amely a tudomány eredményein alapul

– magyarázta.

Szerinte, míg a keresztények az Utolsó Ítéletben hisznek, a tudósok inkább az emberiség teljes eltűnésével számolnak, miközben az univerzum közönyösen tovább létezik.

A tudósok szerint a kihalás legvalószínűbb okai:

• Nukleáris háború • Mesterséges intelligencia elszabadulása • Génmódosított biológiai fegyverek • Klímaváltozás • Természeti katasztrófák vagy aszteroida-becsapódás

A hidegháború óta ismert nukleáris fenyegetés napjainkban újra erősödik. A világ kilenc nukleáris hatalma összesen több mint 12 ezer robbanófejet birtokol, amelyek közül akár egy kisebb regionális háború is képes lenne globális éhínséget és „nukleáris kis jégkorszakot” előidézni. A kutatások szerint például egy India és Pakisztán közti konfliktus akár 2,5 milliárd ember élelmiszerellátását sodorná veszélybe.

A természetes járványok bár pusztítóak lehetnek, eddig sosem vezettek az emberiség kipusztulásához. Azonban a tudomány fejlődésével megjelent a lehetősége annak, hogy mesterségesen előállított kórokozók sokkal hatékonyabbak és halálosabbak legyenek, mint bármi, amit a természet produkál. A szakértők attól tartanak, hogy ezek a technológiák idővel rossz kezekbe kerülhetnek, és globális katasztrófát idézhetnek elő.

Egyre több tudós véli úgy, hogy az emberiség túlélése leginkább az elszabaduló mesterséges intelligencia miatt kerülhet veszélybe. Ha a szuperintelligens AI saját célokat fogalmaz meg, amelyek nincsenek összhangban az emberiség érdekeivel, könnyen lehet, hogy az ember pusztán akadállyá válik számára. A legnagyobb félelem az, hogy a mesterséges intelligencia olyan módon pusztíthat el minket, amelyet jelenleg el sem tudunk képzelni.