Egy szakértő szerint rettenetes dolgok várnak ránk.
Hiába várták ezrek a TikTok-on terjedő jóslatok nyomán a „Rapture”-t, vagyis a bibliai értelemben vett végítéletet, a világ természetesen nem ért véget. A csalódott prédikátoroknak most szembesülniük kell a ténnyel: a tudomány szerint az apokalipszis egészen másképp fog kinézni, mint ahogy azt a vallási tanok leírják.
Dr. Thomas Moynihan, a Cambridge Egyetem Egzisztenciális Kockázatok Központjának kutatója szerint a valódi veszélyek nem a bibliai tűz és kénkő, hanem az emberiség saját maga által létrehozott fenyegetések.
Az apokalipszis vallási fogalom, az emberiség kihalása viszont modern gondolat, amely a tudomány eredményein alapul
– magyarázta.
Szerinte, míg a keresztények az Utolsó Ítéletben hisznek, a tudósok inkább az emberiség teljes eltűnésével számolnak, miközben az univerzum közönyösen tovább létezik.
• Nukleáris háború
• Mesterséges intelligencia elszabadulása
• Génmódosított biológiai fegyverek
• Klímaváltozás
• Természeti katasztrófák vagy aszteroida-becsapódás
A hidegháború óta ismert nukleáris fenyegetés napjainkban újra erősödik. A világ kilenc nukleáris hatalma összesen több mint 12 ezer robbanófejet birtokol, amelyek közül akár egy kisebb regionális háború is képes lenne globális éhínséget és „nukleáris kis jégkorszakot” előidézni. A kutatások szerint például egy India és Pakisztán közti konfliktus akár 2,5 milliárd ember élelmiszerellátását sodorná veszélybe.
A természetes járványok bár pusztítóak lehetnek, eddig sosem vezettek az emberiség kipusztulásához. Azonban a tudomány fejlődésével megjelent a lehetősége annak, hogy mesterségesen előállított kórokozók sokkal hatékonyabbak és halálosabbak legyenek, mint bármi, amit a természet produkál. A szakértők attól tartanak, hogy ezek a technológiák idővel rossz kezekbe kerülhetnek, és globális katasztrófát idézhetnek elő.
Egyre több tudós véli úgy, hogy az emberiség túlélése leginkább az elszabaduló mesterséges intelligencia miatt kerülhet veszélybe. Ha a szuperintelligens AI saját célokat fogalmaz meg, amelyek nincsenek összhangban az emberiség érdekeivel, könnyen lehet, hogy az ember pusztán akadállyá válik számára. A legnagyobb félelem az, hogy a mesterséges intelligencia olyan módon pusztíthat el minket, amelyet jelenleg el sem tudunk képzelni.
Bár az éghajlatváltozás önmagában nem valószínű, hogy az emberiség teljes eltűnéséhez vezetne, jelentősen fokozhatja más veszélyek kockázatát. Éhínségek, migrációs hullámok és konfliktusok alakulhatnak ki, amelyek akár nukleáris háborúhoz is vezethetnek. Az igazi vég azonban sok milliárd év múlva jöhet el, amikor a Nap kitágul, és a Föld elveszíti minden vizét, derül ki a Daily Mail cikkéből.
