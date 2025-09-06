Sokkoló útitárssal száguldhat felénk a csillagközi látogató, állítja a világhírű fizikus

A titokzatos csillagközi látogató (objektum), amely átszáguld a Naprendszerünkön, egy rejtélyes kísérővel rendelkezhet, amely heteken belül összeütközhet a Marssal.

Egyre szokatlanabb elméletekkel állnak elő a kutatók a csillagközi látogatóról. (Képünk illusztráció) Fotó: x.com

Újabb sokkoló elmélet látott napvilágot a rejtélyes látogatóról, még pedig a neves harvardi asztrofizikustól, Avi Loeb-től, aki eddig is azt állította, hogy a Föld felé tartó hatalmas égitest valójában egy földönkívüli űrhajó lehet.

A tudósok és csillagászok széles körben úgy tartják, hogy a 3I/ATLAS névre keresztelt azonosítatlan objektum egy hatalmas, fagyott üstökös, amely szén-dioxidot bocsát ki. Loeb professzor azonban számos furcsa dologra hívta fel a figyelmet, többek között arra, hogy az objektum egyedi pályája több bolygó közelébe viszi, ami arra utalhat, hogy megfigyeli őket.

Loeb most egy új tanulmányban fejtette ki, hogy létezhet egy láthatatlan előfutár mini-szonda, amely a 3I/ATLAS előtt halad, miközben az közel kerül a Marshoz. Várhatóan október 3-án a 3I/ATLAS 29 millió kilométerre fog elhaladni a Mars mellett, ami azt jelenti, hogy elég közel lesz ahhoz, hogy részletes felvételeket készítsen róla a bolygó körül keringő HiRISE kamera.

Meglepő teória a csillagközi látogatóról

Viszont ha az üstökös valójában egy űrhajó, Loeb szerint az objektum akár módosíthatja a mini-szonda pályáját is, hogy szándékosan a Mars közelében repüljön el, vagy akár bele is csapódjon a bolygóba. A kutató hozzátette, hogy egy ilyen szonda célja a Mars felfedezése vagy vizsgálata lehet, és esetleg egy fejlett civilizáció küldhette a bolygó tanulmányozására.

Egy blogbejegyzésében Loeb kifejtette, hogy egy 100 méternél kisebb előfutár-szonda emberi teleszkópok számára láthatatlan maradna, mivel azok korlátozottan képesek a visszavert fényt észlelni. Számításai szerint, ha a szonda valóban létezik, akkor nagyjából ugyanabban az időben érheti el a Marsot, amikor a 3I/ATLAS a legközelebb kerül hozzá.

Frank B. Baird Jr. professzor hozzátette, hogy ha a csillagközi látogató természetes üstökös lenne, a róla leváló darabok nem rendelkeznének elég sebességgel ahhoz, hogy eljussanak a Marsig. Ráadásul a körülötte lévő gáz- és porfelhő, nem elég nagy ahhoz, hogy önmagában elérje a bolygót, így ha bármi is eljut az arra utalna, hogy az objektum mesterséges.

Mindössze egy apró pályakorrekcióra lenne szükség: a sebesség és irány kis módosítására hajtóművek vagy motor segítségével, 10 és 15 km/s között, ebben a hónapban, hogy a mini-szonda ütközési pályára álljon a Marssal

- magyarázta a tudós blogbejegyzésében.