Idegen űrhajó tart a Föld felé - egy tudós szerint így tesznek próbára minket

Egy titokzatos objektum közeledik a Föld felé.
Valóban idegen űrhajó tartana a bolygónk felé? A Harvard egyik professzora azt vetette fel, hogy a Föld felé száguldó furcsa, csillagközi objektumot talán az idegenek küldték, hogy teszteljék az intelligenciánkat.
Avi Loeb professzor szerint lépéseket kell tennünk, mielőtt az objektum eléri az univerzumunkat. Tanulmányok szerint a titokzatos csillagközi objektum, amely jelenleg az univerzumban halad, már saját fényt termel. A 3I/ATLAS névre keresztelt objektumot technológiailag fejlett anyahajónak gondolják.
Bár sok szakértő ezeket az elképzeléseket rendkívül pontatlannak tartja, Loeb úgy véli, érdemes közelebbről is megvizsgálni az objektumot. A vezető elméletek szerint a tárgy egy üstökös, de a professzor szerint az objektumról készült fotó fényvisszaverése eltér egy tipikus üstökösökétől. Loeb szerint a 3I/ATLAS koncentrált fénye olyan, mintha egy jármű felkapcsolná a fényszóróit, majd hozzátette, hogy lehet, nukleáris energiával hajtott űrhajó - írja a DailyStar.
A Harvard professzora szerint, ha a Juno 2025. szeptember 14-én 2,6 km/s sebességnövelést kap, közel kerülhet a 3I/ATLAS-hoz, és üzenetet juttathat el. Loeb számításai szerint a találkozó 2026. március 14-én következhet be. Az objektum azonban elképesztő, 221 ezer km/órás sebességgel halad, és más szakértők szerint ez túl gyors ahhoz, hogy befogják. Loeb egy másik javaslata szerint a 3I/ATLAS októberben a Mars közelébe kerül. A professzor ekkor azt javasolta, hogy használják a Mars Reconnaissance Orbiter fedélzetén található HiRISE kamerát.
Október 3-án a 3I/ATLAS 29 millió kilométerre lesz a Marstól, majd néhány nap alatt 2,7 millió kilométerre közelíti meg a bolygónkat.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.