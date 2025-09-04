Idegen űrhajó tart a Föld felé - egy tudós szerint így tesznek próbára minket

Valóban idegen űrhajó tartana a bolygónk felé? A Harvard egyik professzora azt vetette fel, hogy a Föld felé száguldó furcsa, csillagközi objektumot talán az idegenek küldték, hogy teszteljék az intelligenciánkat.

A Harvard egyik professzora szerint idegen űrhajó közeledik felénk / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Idegen űrhajó érkezhet a Föld felé

Avi Loeb professzor szerint lépéseket kell tennünk, mielőtt az objektum eléri az univerzumunkat. Tanulmányok szerint a titokzatos csillagközi objektum, amely jelenleg az univerzumban halad, már saját fényt termel. A 3I/ATLAS névre keresztelt objektumot technológiailag fejlett anyahajónak gondolják.

Bár sok szakértő ezeket az elképzeléseket rendkívül pontatlannak tartja, Loeb úgy véli, érdemes közelebbről is megvizsgálni az objektumot. A vezető elméletek szerint a tárgy egy üstökös, de a professzor szerint az objektumról készült fotó fényvisszaverése eltér egy tipikus üstökösökétől. Loeb szerint a 3I/ATLAS koncentrált fénye olyan, mintha egy jármű felkapcsolná a fényszóróit, majd hozzátette, hogy lehet, nukleáris energiával hajtott űrhajó - írja a DailyStar.

Ezenfelül Loeb azt is kijelentette, hogy kapcsolatba kellene lépnünk az űrhajóval, vagy be kellene fognunk, hogy kiderítsük a szándékait. Az első javaslata az volt, hogy ehhez a NASA 2011-ben indított Juno űrszondáját használják, amelyet a Jupiter tanulmányozására küldtek fel.

A Harvard professzora szerint, ha a Juno 2025. szeptember 14-én 2,6 km/s sebességnövelést kap, közel kerülhet a 3I/ATLAS-hoz, és üzenetet juttathat el. Loeb számításai szerint a találkozó 2026. március 14-én következhet be. Az objektum azonban elképesztő, 221 ezer km/órás sebességgel halad, és más szakértők szerint ez túl gyors ahhoz, hogy befogják. Loeb egy másik javaslata szerint a 3I/ATLAS októberben a Mars közelébe kerül. A professzor ekkor azt javasolta, hogy használják a Mars Reconnaissance Orbiter fedélzetén található HiRISE kamerát.

Október 3-án a 3I/ATLAS 29 millió kilométerre lesz a Marstól, majd néhány nap alatt 2,7 millió kilométerre közelíti meg a bolygónkat.