Tényleg UFÓ-k voltak? Minden más magyarázat megdőlt

UFÓ-ról van szó, vagy esetlegesen egy természeti jelenség okozta a máig szinte megmagyarázhatatlan fényeket Texas egén? A rejtélyt évtizedek óta nem sikerült megfejteni.

UFÓ lehetett e a „Lubbock-fények” néven ismert jelenség? (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Lubbock, Texas – 1951. augusztus 25-én éjjel négy texasi egyetemi professzor állítólag különös, hangtalanul mozgó fényeket figyelt meg az égen – számolt be róla az Alien UFO Blog. Ezeket a jelenségeket, amelyeket később „Lubbock-fények” néven emlegettek, sokan mások is látták. Egy texasi diák például fényképeket is készített róluk a saját 35 milliméteres fényképezőgépével. A fotókon a fények tökéletesen szimmetrikus, V alakban sorakoznak. A szemtanúk arról számoltak be, hogy egy-egy este két-három alkalommal is felbukkantak a fények, az egyes megjelenések között tíz perc és egy óra telt el. A beszámolók szerint a fények északról dél felé haladtak, és teljesen hangtalanok voltak.

Az EverythingLubbock.com megkérdezte Thomas Maccarone fizikaprofesszort a Texas Tech Egyetemről arról, hogy szerinte mi állhatott a Lubbock-fények hátterében. „Az első és legvalószínűbb magyarázat akkoriban az volt, hogy a fényeket rajban repülő bíbicek okozták, amelyek alakban repültek” – magyarázta Maccarone.

A városban nem sokkal korábban új közvilágítási lámpákat szereltek fel, és egyértelmű beszámolók voltak arról, hogy a madarak testének alsó része visszaverte a fényt. A biológusok azonban úgy vélték, nem valószínű, hogy a bíbicek ilyen messziről ekkorának tűnnének anélkül, hogy hallani lehetett volna őket, s ugyanez vonatkozott a repülőgépekre is. Több héten át rengeteg szemtanú számolt be a jelenségről, de valójában csak egyetlen ember készített fényképeket. Állítólag Albuquerque-ből is jelentettek egyidejű észlelést, és ha ez igaz volt, akkor a fényeknek rendkívül nagy magasságban kellett haladniuk, hogy ilyen távolságból is láthatók legyenek.

Az Egyesült Államok Légiereje hivatalos vizsgálatot indított az ügyben. Az eljárás vezetője, Edward Ruppelt meglehetősen rejtélyes jelentést tett közzé. Elismerte, hogy a fények valódiak voltak, és egy természetes jelenség okozta őket. Ugyanakkor hozzátette, hogy a pontos magyarázatot nem hozhatja nyilvánosságra, mert azt egy tudós bizalmasan osztotta meg vele, és ha elárulná, azzal veszélybe sodorná az illető anonimitását. Az 1951-es eset óta azonban hasonló, V alakban megjelenő fényekről Lubbock környékén nem számoltak be.