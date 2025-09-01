Állítják a tudósok: megoldódott egy földönkívüli jel rejtélye!

A hidrogén frekvenciája régóta az egyik legígéretesebb csatornának számít a földönkívüli jelek keresésében. Nem véletlen, hogy a híres „Wow!” jel 1977. augusztus 15-én éppen ezen, a 1420 MHz-es tartományban jelent meg. Az Ohio State University Big Ear rádióteleszkópja ekkor rögzítette a különös, 72 másodpercig tartó rádiókitörést. Az eseményt Jerry Ehman csillagász figyelte meg, aki döbbenetében a kinyomtatott adatsorra egyszerűen csak annyit írt: „Wow!” – innen ered a jel legendás neve.

A tudósok végre válaszokat találtak egy földönkívüli jel megfejtésének ügyében

A jel, ami mindenkit lázba hozott

Az Arecibo Wow! Project friss tanulmányát 2025. augusztus 14-én tették közzé az arXiv tudományos előprint szerveren. A vizsgálatot Abel Méndez, a Puerto Ricó-i Egyetem bolygóasz-trobiológusa vezette. Csapata 75 000 oldalnyi archív adatot digitalizált és elemzett új módszerekkel. Az eredmények szerint a jel erősebb volt, mint korábban gondolták és pontosabban a Nyilas csillagkép egy szűk tartományához köthető. A kutatók azt feltételezik, hogy egy rendkívül erős mágneses neutroncsillag, azaz magnetár kitörése érte el egy hideg hidrogénfelhőt. Ez egy úgynevezett „maser-flare”-t válthatott ki, amely a lézerhez hasonlóan erősítette fel a hidrogén sugárzását. Ez a jelenség magyarázatot adhat a jel intenzitására, keskeny sávszélességére és egyszeri megjelenésére.

A tanulmány kizárja a földi eredetű zavaró hatásokat és elveti a korábbi üstökös- vagy űrszemét-elméleteket is. Az Arecibo rádióteleszkóp összeomlása előtt már kimutatott hasonló, de gyengébb hidrogénemissziókat, amelyek alátámasztják az új teóriát.

Maga John Kraus, a Big Ear igazgatója is úgy vélte korábban, hogy a jel nagyon is intelligens eredetre utalhat. Bár az idegenek lehetőségét nem lehet teljesen kizárni, a legtöbb szakértő szerint a természetes magyarázat most erősebbnek tűnik. Az érdeklődést fokozza, hogy a közelmúltban felfedezett 3I/ATLAS (C/2025 N1) nevű csillagközi üstökös éppen a Nyilas irányából halad át a Naprendszeren, bár ennek kapcsolatát a Wow!-jellel a legtöbb kutató kizárja.

A kutatócsoport célja, hogy 2027-re, a Wow! jel észlelésének 50. évfordulójára a Big Ear összes adatát digitalizálja. A jövő óriásteleszkópjai, például a Square Kilometre Array, minden eddiginél érzékenyebben vizsgálhatják majd, vajon valóban ritka kozmikus eseményről volt szó – vagy valami egészen másról – írja az Express.