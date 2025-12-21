RETRO RÁDIÓ

Normális ember nem vetne ki adót a kisállatokra - ezt gondolják az emberek a Tisza-adóról

Egyre nagyobb felháborodást váltanak ki a Tisza gazdasági tervei, amelyek sokak szerint a Bokros-csomaghoz hasonló megszorításokat hoznának Magyarország számára. A Tisza-adó a szegedi Háborúellenes Gyűlésen megszólalók szerint minden társadalmi réteget súlyosan érintene.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 16:03
Háborúellenes Gyűlés Magyar Péter Tisza Párt Tisza-adó

Mint ahogy az kiderült, a Tisza a Bokros-csomaghoz hasonló megszorításokat tervez kormányra kerülése esetén. A Tisza-adó pedig minden magyar embert súlyos anyagi csődbe sodorna, ugyanis Magyar Péterék a vállalkozóktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkit megsarcolnának. Ráadásul még a háziállatokra is adókat vetnének ki, ami egy teljesen abszurd elképzelés. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen erről kérdezte a Metropol a résztvevőket. 

Tisza-adó
A Tisza-adó minden magyart a csőd szélére sodorna. Fotó: MediaWorks

Magyar Péterék adócsomagján az emberek is felháborodtak. Simon József elmondta, ha bevezetésre kerülnének ezek az adók, akkor az nagy problémát jelentene mindenki számára, és szerinte aki a kutyákra és macskákra adót vet ki, az normális ember nem lehet

A gyűlés egyik részvevője szerint a Tisza annyira behódolt Brüsszelnek, hogy az ő parancsaik alapján írták meg ezt a programot. 

Engem is érintene, mint minden más honfitársamat, nagyon érintene. Én úgy gondolom, hogy ő csak meg akar felelni a kintieknek, Ursuláéknak. Tehát ez is egy nonszensz dolog szerintem, amikor Gyurcsányék voltak, volt a Bokros-csomag, az rossz volt, de ez annál sokkal rosszabb lenne

– fogalmazott egy férfi. 

Az, hogy a Tisza-adó mindenkit érintene mára már nyilvánvaló, viszont számos ellenzéki ezt még nem hiszi el, még akkor sem, ha valaki ismerteti velük a számokat, tehát azt, hogy Magyar Péterék mennyi pénztől fosztanák meg őket. 

Ismerek olyat, aki a Tiszára szavazna, és mondtam nekik, hogy mennyi pénztől esnek el. Én nyugdíjas vagyok, nekem most hiányozna az az 50-60 ezer forint, amit elvenne. A lányom kétgyerekes anya, neki is hiányozna az a 70-80 ezer forint. Azt hiszem, hogy nem ésszerűen gondolkodnak az emberek, vagy tájékozatlanok

– mondta a nyugdíjas férfi, aki mellett egy másik is hasonló véleményen volt a Tisza-adóról:

Nyugdíjasok vagyunk, nyugdíjból élünk, ezek a tervek elfogadhatatlanok, szerintem mindenki számára, nem csak a nyugdíjasok számára.

„A Tisza-adó a fiatalokat is érintené, ugyanúgy a középkorú dolgozó felnőttek is. Ezért kell rá nemet mondani áprilisban” – üzente egy fiatal. 

