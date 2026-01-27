Másfél éve meghozták a határozatot, mégsem zárták le a budapesti aluljárókat

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője ma reggel a Mokkában a fővárosi aluljárók lezárásáról, Budapest pénzügyi helyzetéről és a budapesti bulihajók ügyéről is beszámolt. A képviselő elmondta, hogy egy közgyűlési határozat született az aluljárók lezárásáról. Erre pedig azért volt szükség, mert 2024-es ciklus elején, tehát másfél évvel ezelőtt, 2024 novemberében hozott a közgyűlés egy olyan döntést, ami szerintem egybeesik a budapestiek egyöntetű akaratával.

Budapest egyik gócpontját jelentik az aluljárók. Fotó: Kovács Dávid / Metropol

A budapestiek egy tiszta és élhető városban szeretnének élni, ami biztonságos. Szerintem ez vitán felül áll. És ma van egy gócpontja Budapestnek, ami köztisztasági és közbiztonsági szempontból is problémás, ezek az aluljárók. Hogyha lemegyünk ezekbe az aluljárókba, akkor látjuk, hogy ezeknek nincs funkciója igazából metróüzemen kívül. Emiatt hozott is a közgyűlés egy nagyon határozott döntés, ezeket metróüzemen kívül be kell zárni. Na már most az elmúlt másfél évben konkrét lépés nem történt ebben a kérdésben, és ezért ideje lenne már cselekvéseket látni.

– mondta Gulyás Gergely Kristóf, aki emlékeztetett, hogy a Ferenciek tere, a Tarlós Istvánnak köszönhetően az már most zárható lenne. Ennek köszönhetően pedig már most lenne egy olyan aluljárója Budapestnek, amit rendbe tudnának tenni.

Az aluljárók lezárásának módja

A képviselő elmondta, hogy ezeket fizikailag kellene lezárni, mivel nincs funkciójuk miután az utolsó metró is elhajtott. Ráadásul nagyon sok esetben az éjszakai közlekedés megoldott a felszínen. Emiatt pedig késő este az aluljárókat gyalogos forgalomra nem használják, viszont illegális tevékenységekre igen. Emellett pedig bűz, kosz és mocsok van minden egyes budapesti aluljáróban.

Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon a kormánypárti fővárosi képviselők másodjára is megpróbálták a tavalyi évben bevinni a közgyűlésbe ezt a kérdés kört, de az ellenzékiek, köztük a Tisza párt is azonnal leszavazta ezt a kezdeményezést. Mindannak ellenére, hogy ez egy egységes budapesti álláspont, hogy élhető és tiszta városban szeretnének élni az emberek.

Az, hogy tavaly mi történt, az egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy most megint bevisszük ezt a kérdéskört, és azt kérjük a városvezetésre, hogy történjen valami budapestiek rendet és tisztaságot és biztonságot akarnak.

– szögezte le Gulyás Gergely Kristóf.