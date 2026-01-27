Másfél éve meghozták a határozatot, mégsem zárták le a budapesti aluljárókat
Rendet, tisztaságot és biztonságot sürget Budapest közterein a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője, aki szerint a városvezetésnek végre lépnie kell a régóta húzódó problémák ügyében. Az aluljárók lezárásáról, a bulihajók körüli visszásságokról és a főváros bizonytalan pénzügyi helyzetéről Gulyás Gergely Kristóf beszélt a Mokkában.
Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője ma reggel a Mokkában a fővárosi aluljárók lezárásáról, Budapest pénzügyi helyzetéről és a budapesti bulihajók ügyéről is beszámolt. A képviselő elmondta, hogy egy közgyűlési határozat született az aluljárók lezárásáról. Erre pedig azért volt szükség, mert 2024-es ciklus elején, tehát másfél évvel ezelőtt, 2024 novemberében hozott a közgyűlés egy olyan döntést, ami szerintem egybeesik a budapestiek egyöntetű akaratával.
A budapestiek egy tiszta és élhető városban szeretnének élni, ami biztonságos. Szerintem ez vitán felül áll. És ma van egy gócpontja Budapestnek, ami köztisztasági és közbiztonsági szempontból is problémás, ezek az aluljárók. Hogyha lemegyünk ezekbe az aluljárókba, akkor látjuk, hogy ezeknek nincs funkciója igazából metróüzemen kívül. Emiatt hozott is a közgyűlés egy nagyon határozott döntés, ezeket metróüzemen kívül be kell zárni. Na már most az elmúlt másfél évben konkrét lépés nem történt ebben a kérdésben, és ezért ideje lenne már cselekvéseket látni.
– mondta Gulyás Gergely Kristóf, aki emlékeztetett, hogy a Ferenciek tere, a Tarlós Istvánnak köszönhetően az már most zárható lenne. Ennek köszönhetően pedig már most lenne egy olyan aluljárója Budapestnek, amit rendbe tudnának tenni.
Az aluljárók lezárásának módja
A képviselő elmondta, hogy ezeket fizikailag kellene lezárni, mivel nincs funkciójuk miután az utolsó metró is elhajtott. Ráadásul nagyon sok esetben az éjszakai közlekedés megoldott a felszínen. Emiatt pedig késő este az aluljárókat gyalogos forgalomra nem használják, viszont illegális tevékenységekre igen. Emellett pedig bűz, kosz és mocsok van minden egyes budapesti aluljáróban.
Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon a kormánypárti fővárosi képviselők másodjára is megpróbálták a tavalyi évben bevinni a közgyűlésbe ezt a kérdés kört, de az ellenzékiek, köztük a Tisza párt is azonnal leszavazta ezt a kezdeményezést. Mindannak ellenére, hogy ez egy egységes budapesti álláspont, hogy élhető és tiszta városban szeretnének élni az emberek.
Az, hogy tavaly mi történt, az egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy most megint bevisszük ezt a kérdéskört, és azt kérjük a városvezetésre, hogy történjen valami budapestiek rendet és tisztaságot és biztonságot akarnak.
– szögezte le Gulyás Gergely Kristóf.
A bulihajók ügye
Több belvárosi bulihajók közterülethasználati engedélyét szeretnék visszavonni vagy visszavontatni. Erre pedig azért van szükség, mert több hajón is úgynevezett prosecco turizmus van, korlátlanul adnak alkoholt a bulizni vágyó turistáknak, viszont megfelelő mosdómennyiség nincs, az embereket úgy engedik ki az utcára, hogy utána mindenféle köztisztasági problémákat okoznak ott a környéken.
Fontos tudni azt is, hogy ezek a hajók Ordas Eszterhez és a férjéhez köthetőek. Ordas Eszter a Tisza Pártnak a korábbi fővárosi frakcióvezetője, férje pedig a Tisza Pártnak egy országgyűlési képviselő jelöltjelöltje volt. Ezeken a hajókon Magyar Péterék sorra tartanak központi rendezvényeket.
Ez a fajta tevékenység szerződést sért a fővárosi önkormányzattal szemben. Azt látjuk, hogy a Tiszás cég működése felett szemet huny jelenleg a városvezetés.
– mondta a képviselő és kifejtette, hogy van egy közhasználati szerződésük a kikötő kapcsán, ami nélkül nem is tudnának üzemelni. Hogyha ezt a szerződést felbontjuk, ami egyébként már önmagában is semmis, hiszen szerződést szegett ez a cég, akkor ez a fajta buliturizmus megszűnne ott, ami a helyieket, a budapestieket nagyon zavarja ott a környéken.
A döntés itt is egyszerű, vagy a Tiszás kartellező hajó cég oldalára állunk, vagy pedig a budapestiek oldalára. Számomra az a megdöbbentő és a botrányos, hogy Karácsony Gergelyék aktívan segítik és aktívan támogatják a Tisza Pártot ebben az ügyben. Olyan szintre mentünk, hogy sok esetben nem adnak információkat erről a szerződésről a képviselőknek. Nagyon látványos az, hogy van egy Tisza Karácsony Gergely együttműködés.
– fejtette ki véleményét Gulyás Gergely Kristóf.
Karácsony és a Tisza együttműködése abból is látszik, hogy a párt megszavazta Budapest 2025-ös és a 26-os csődköltségvetést is. Látszik az is, hogy folyamatosan mennek a tárgyalások a Tisza Párt frakcióvezetői és Karácsony Gergely között. Itt nem lehet azt mondani, hogy ne lenne egy aktív együttműködés a két párt között.
Karácsony csődbe juttatta a fővárost
Karácsony Gergely csak dobálózik számokkal, amik igazából nincsenek alátámasztva. Most úgy rendezte december 31-én a város számlatartozásait, hogy ennek láthatóan nem volt fedezete. Tehát vagy hazudik arról, hogy rossz anyagi helyzetben van a főváros, vagy valahol rejtegetett pénzeket, mind a kettő problémás.
A budapestieket hétről hétre, hónapról hónapra félrevezeti, már évek óta minden egyes évben farkast kiállt, és azt mondja, hogy idén csődbe megyünk, és azt látjuk, hogy valahogy év végére mégis marad egy olyan 30-40 milliárdos tartaléka a fővárosnak, amit berántva rendezni tudja a számlákat.
Tehát Budapest ül pénzek felett, ezeket a pénzeket lehetne a város fejlesztésére használni, helyette a főpolgármester egy árnyékbokszost folytat a valósággal.
– zárta gondolatait a képviselő.
