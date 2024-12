Végre megmozdult valami Karácsony Gergely ötéves semmittevése után, Szentkirályi Alexandra és a Fidesz-KDNP frakció kezdeményezésére méltóztatik a főváros kézbe venni a budapesti aluljárók rendben tartását. Az pontos részleteket még nem tudni. Annyi biztos, hogy a földalatti penetráns miliőben rendet vágnak és a köztisztaságra is jobban odafigyelnek majd az elfogadott javaslat szerint, amely egy hatástanulmányról is szól. Ennek eredményeként hamarosan éjszakánként lezárhatják az aluljárókat.

Budapesti aluljárók: Nem éppen ideális a helyzet a Népligetnél sem, ahol sokan rendezkednek be hosszú távra Fotó: Metropol

Az elmúlt években Budapest-szerte romlani kezdett az aluljárók állapota, a balliberális városvezetés gyakorlatilag semmit nem csinált az alkalmankénti, ritka takarításon kívül. Ráadásul egyre nagyobb számban jelennek meg az aluljárókban a gyakran illuminált hajléktalanok, néha drogosok is, akik olykor agresszívan vegzálják a gyalogosokat a föld alatt. Miközben sorra szűnnek meg az üzletek, és pukkannak le műszakilag is az aluljárók.

Felmosás után is erős vizeletszag terjeng az aluljárókban Fotó: Metropol

A Metropol legutóbbi terepszemléje is lesújtó volt, a Nyugatinál például sokáig elektromos kábelek lógtak a plafonról, a turisták által is gyakran látogatott Kossuth téri aluljáró felső burkolatát csak a szentlélek tartotta, a Corvin aluljárójának plafonja évek óta átázik és csöpög, ha esik. Az elhanyagoltságot tükröző jelenségeket napestig lehetne sorolni, pedig ezek a munkálatok többnyire kevés pénzből is kivitelezhetőek volnának, inkább csak odafigyelés kérdése.

