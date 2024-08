Hervasztó állapotok: ezért kerülik a budapestiek az aluljárókat – Galéria!

Zsuzsa szerint az nem mentsége a városvezetésnek, hogy más nagyvárosban is sok a szemét / Fotó: Metropol

"Nagyon szép Budapest, de egyre koszosabbnak, egyre szemetesebbnek látom. Zavar, hogy ott alszanak, fekszenek akár a vizeletükben is emberek az aluljáróban. Sajnálom őket nagyon, de azt gondolom, hogy valamilyen formában meg kellene oldani, hogy ne az aluljáróban éljenek, ne ott ürítsenek, mert felmosás után is erős szag terjeng az aluljárókban. Ezt nem szeretem, még úgy sem, hogy tudom, más nagyvárosokban is hasonló a helyzet. Nekünk azonban nem ezt kellene követni" – véleményezte Zsuzsa.

Tímea szerint a KÖKI metróállomása a legrosszabb / Fotó: Metropol

"Kőbánya-Kispest egy borzalom! Drogosok, csövesek, kéregetők, minden van az állomáson. Ezt kellene valamilyen humánus módon felszámolni, de gondolom, hogy soha sem történik meg. Ez a tendencia"– jegyezte meg Tímea.

Elhanyagoltak az aluljárók: Egyik helyen a kábelek lógnak, a másikon a burkolat ment tönkre

Ahogyan a fővárosi járókelők is jelezték, az aluljárók egyre rosszabb állapotban vannak. A Nyugatinál például elektromos kábelek lógnak a plafonról, a turisták által is gyakran látogatott Kossuth téri aluljáró felső burkolatát csak a lélek tartja. Az elhanyagoltságot tükröző jelenségeket napestig lehetne sorolni, pedig ezek a munkálatok többnyire kevés pénzből is kivitelezhetőek lennének, csak odafigyelés kellene.

A jelenség sajnos tökéletesen illeszkedik a Karácsony-féle "semmi-gyárhoz": Budapesten nem történik semmi...

A leharcolt Nyugati téri aluljáróban rengeteg üzlet lehúzta már a redőnyt, minden graffiti-s, a plafon pedig egyszer majd elkészül... / Fotó: Metropol

Az Örs vezér téri aluljáró burkolatának egy részét már jóval több mint egy hete körbekerítették, azóta kerülgetik a járókelők...Ennyire tellett... / Fotó: Metropol