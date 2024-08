„Tényleg nagy dolog kitakarítani ezt a pusztulatot?”– A soroksári aluljáró Karácsony nemtörődömségének iskolapéldája

Számtalan kerület dolgozik Karácsonyék helyett

Soroksáron más probléma is van amiatt, mert Karácsony Gergelyék nem végzik el rendesen a feladatukat. A nagy forgalmat bonyolító Tartsay utca–Szent László utca kereszteződésénél heti-kétheti rendszerességgel történnek balesetek. A kerület polgármestere, Bese Ferenc hiába kérte többször is Karácsony Gergelyt, hogy tegyék biztonságossá a fővárosi kereszteződést, süket fülekre talált. De, nem Soroksár az egyetlen, amely akár önként is átvállal fővárosi feladatokat, csak hogy rendeződjön a helyzet. Nem várt tovább Karácsonyra a többek között Rákosmente sem: a XVII. kerület önerőből volt kénytelen felújítani a Ferihegyi úti iskolák melletti parkolót annak ellenére, hogy az a főváros kezelésében van. Belváros önkormányzata számtalan parkot és balesetveszélyessé vált játszóteret felújított Karácsony helyett. Legutóbb közösségi tervezéssel kezdett bele a főváros nemtörődömsége okán leromlott Szabadság téri játszótér felújításába, amit azóta a csemeték már vidáman be is laktak, ahogy a Hild tér esetében is történt, és még sorolhatnánk...