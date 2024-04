Szégyen: Karácsony Gergely az első főpolgármester, aki azzal kampányol, hogy végre takaríttat...

„Hatalmas” fába vágta a fejszéjét Karácsony Gergely főpolgármester, aki azzal kampányol, hogy végre kitakaríttatja a szemétben úszó Budapestet – legalábbis egy részét, mert az egész város még most, a kampányban is meghaladja az erejét. Saját bevallása szerint Magyarország európai uniós csatlakozásának 20. évfordulóját tiszteli meg a takarítással – kár, hogy már öt éve ő a főpolgármester, és azóta úszik a város a szemétben. Ráadásul ő volt az, aki leszereltetett 3000 szemeteskukát – ez ellen még a baloldali kerületek is tiltakoztak...

Úgy látszik, Budapest olyan mélyre süllyedt mára, hogy már az is hír, hogy a Városháza elvégzi végre a feladatát. Karácsony az első a főpolgármesterek sorában, aki takarítással népszerűsíti magát...

Karácsony Gergely elődei közül sem Demszky Gábor, sem Tarlós István nem jutott el arra a szintre, hogy takarítással kampányolt volna. Az ő idejükben tisztaság volt Budapesten, mert rendet tartottak, még a téma sem merült fel. Így nem is volt szükségük arra, hogy bármilyen takarítást nagydobra verjenek. Ők inkább a beruházásokat és fejlesztéseket favorizálták, a Városháza magától megoldotta a napi szintű és megfelelő takarítást. Tarlós egy esetben tette oda magát jobban szemét ügyben, amikor bevezette a komplex feladatként elkönyvelhető szelektív hulladékgyűjtést Budapesten.

A várost csődközelbe kormányzó Karácsony viszont nem fordított figyelmet és pénzt az egyébként kötelező feladatainak ellátására, helyette inkább tanácsadók hadát fizette hosszú évekig, a fővárosi cégekben és bizottságokban ülő bukott politikusokat fizette ki a budapestiek zsebéből.

Karácsony Gergely a júniusi választásra újra „összebútorozott” főnökeivel, a Gyurcsány-házaspárral – ha nyer, megint az ő bábjuk lesz Budapest élén... (Fotó: Máthé Zoltán)

Az EU-csatlakozás fontos, a budapestiek alapból nem?

„Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 20. évfordulójára készülve tavaszi nagytakarítást szervezünk a fővárosban április 21. és 28-án” – posztolta Karácsony Gergely közösségi oldalán a „nagy hírt”, amely szerint elvégzik több nagy forgalmú, a Belvárostól távolabb eső helyszín koncentrált takarítását. Kár, hogy a budapestieket nem tisztelte meg öt éven át azzal, hogy nemcsak vissza szerelteti az általa korábban bevett 3 ezer kukát, hanem még újakat is kirak, vagy karban tartja a közterületeket, takarítja azokat. Mert amióta kevesebb a kuka, nincs rendszeres takarítás a fővárosi tereken, azaz Karácsony Gergely nem látja el alapvető feladatait, azóta Budapest leginkább egy óriási szemétlerakóhoz vagy közvécéhez hasonlít.

Az egyik szégyenfoltja a városnak sokáig a Rákóczi tér volt, ahol 4,5 évig áldatlan állapotok uralkodtak, a helyzetet csak most, választások előtt rendezték... Korábbi felvételünket itt nézheted meg:

Ki lehet mondani: nincs gazdája Magyarország fővárosának

Kukák, útfelújítások, utcaseprés, parkok gondozása, kereszteződések... Sorra elégelik meg a kerületek Karácsony Gergelyék nemtörődömségét: annyira nem működik Budapest, hogy a kerületi önkormányzatok inkább átveszik a feladatokat, és saját zsebből fizetnek olyan tevékenységeket, amelyeket a Fővárosi Önkormányzatnak kellene elvégeznie. Karácsony annyira nem takarított, hogy még a baloldali kerületek is inkább elvégeztek helyette néhány munkát. Ez viszont azt eredményezte, hogy a saját városrészükre nem jutott időben munkaerő. A Belváros például átvett több parkot, hogy rendben legyenek, Ferencváros például több kötelező fővárosi feladatot is átvett Karácsony Gergelyéktől. A baloldali önkormányzat sem tudta tovább nézni, ezért inkább kitakarították a főváros egyik árkádját, amit nyilvános WC-nek használ a publikum egy része. A helyszínen jártunk, videónkat itt nézheted meg:

Ilyen a Ferenc körút–Üllői út sarkán lévő árkád takaríttatása, a Nehru-part és a Mester utca karbantartása, takarítása. Az Üllői úton zöldítettünk is a főváros helyett, de lehetne még sorolni. A probléma az, hogy amíg Karácsony Gergely helyett ezekkel a munkákkal foglalkozik Ferencváros cége, addig a saját közterületeivel nem tud. Így sok munka későbbre tolódik, mert ez azt is jelenti, hogy a humán és az anyagi erőforrások a fővárosi területek rendbetételére és folyamatos karbantartására összpontosulnak, ezért a saját fenntartású részeknek a karbantartását nem tudja az önkormányzat elvégezni. Nincs rá elég embere, és nincs rá elég forrása. Például az őszi faleveleket jóval később takarították össze a kerületi területeken, és sokáig sok helyen nem volt kaszálva, így a kutyások a toklászveszély miatt nem tudták sokáig kedvenceiket elengedni

– mondta el a Metropolnak korábban Gyurákovics Andrea. A ferencvárosi Fidesz-frakcióvezető hozzátette: „Ezek a feladatok meghaladják az évi 10 milliós tételt, amit így a saját kerületünk fejlesztésétől vonunk el. Tudnánk például emelni azoknak a munkabérét, akik a közterületek rendbetételét végzik. Elgondolkodtató mindez, hiszen a fővárosnak sokkal nagyobb a büdzséje, mint a mienk”.