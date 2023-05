Halálsarok Soroksáron: hetente történik baleset, az egyik házba sokszor csapódott autó - Videó!

Elkopott útfelfestések, négy helyett egy zebra. A járdán még ma is ott ott vannak egy múlt heti karambol szilánkjai. Ez ma a nagy forgalmat bonyolító soroksári Tartsay utca-Szent László utca kereszteződés, ahol heti-kétheti rendszerességűek a balesetek. A kerület polgármestere, Bese Ferenc hiába kérte többször is Karácsony Gergelyt, hogy tegyék biztonságossá a fővárosi kereszteződést, süket fülekre talált.

A kereszteződés messziről egyenrangúnak látszik, de az egyik út védett - ám nagyon rosszul belátható, a sarkokról kikanyarodók a házaktól alig látnak. A főúton viszont általában nagy sebességgel érkeznek az autók, hiába a táblák és a 30-as felfestések. A helyzetet egy közlekedési lámpa oldaná meg.

Már nagyon sok fórumon próbálkoztam, személyesen fordultam főpolgármester úrhoz, a fővárosi utak fenntartójához de semmi, maradt a balesetveszélyes állapot. A külső kerületekben élők így joggal, érezhetik úgy, hogy ők másodlagos állampolgárok, hiszen Karácsony Gergely nem foglalkozik velük. Pedig mint főpolgármester ugyanolyan felelősséggel tartozik Budapest valamennyi lakosáért

–mondta el a Metropolnak Bese Ferenc. A polgármester hozzátette:"Az emberek biztonsága nem lehet financiális vagy pártpolitikai kérdés, hanem az sokkal inkább erkölcsi minimum, ami mindenek előtt való!"

Az épületet már acél gerendával védi a tulajdonosa, korábban rendszeresen becsapódtak az autók Fotó: Máté Krisztián

Évekkel ezelőtt a főváros 30-as táblákat helyezett ki, az aszfaltra is ráfestett, veszélyt jelző villogót is kirakott, igaz csak kettőt, és nem négyet. De mint a környékbeliek mesélték, ez valóban semmit sem ér, hiszen az autósok moráljával is gond van, és a forgalmi rendet is ide-oda változtatja a főváros... A szakértők szerint az egyetlen megoldást lámpák kihelyezése jelentené. Ezt szeretné régóta elérni Bese Ferenc is Karácsony Gergelynél, de... Ezért a polgármester megelégelte Karácsony nemtörődömségét és nyílt levelet fogalmazott neki.

Bese Ferenc szerint mind az autósok, mind a járókelők elkerülik a kereszteződést, ha tehetik Fotó: Máté Krisztián

"Az elmúlt években a kereszteződést több alkalommal pusztán a forgalmi rend változtatásával igyekezett a főváros szabályozni, azonban a balesetek számát nem csökkentette egyik megoldás sem. Felszólítom, hogy a fentiekre tekintettel mielőbb intézkedjen és a kereszteződésbe kerüljön lámpa!"–írta a polgármester.

Videónkat itt nézheti meg: