Nincs gazdája Budapestnek: Ferencváros parkosít és takarít a főváros helyett

Ferencváros több kötelező fővárosi feladatot is átvett Karácsony Geregelyéktől, ilyen a Ferenc körút-Üllői út sarkán lévő árkád takaríttatása, a Nehru-part és a Mester utca karbantartása, takarítása. Az Üllői úton most éppen zöldesíteni fogunk növénykazettákkal a főváros helyett, de lehetne még sorolni. A probléma az, hogy amíg Karácsony Gergely helyett ezekkel a munkákkal foglalkozik Ferencváros cége, addig a saját közterületeivel nem tud. Így sok munka későbbre tolódik, mert ez azt is jelenti, hogy a humán és az anyagi erőforrások, amíg a fővárosi területek rendbetételére és folyamatos karbantartására összpontosulnak, addig a saját fenntartású részeknek a karbantartását nem tudja az önkormányzat elvégezni. Nincs rá elég embere, és nincs rá elég forrása. Például emiatt az őszi faleveleket most takarítják össze a kerületi területeken, de sok helyen nincs kaszálva, így a kutyások a toklászveszély miatt, nem tudják még kedvenceiket elengedni