Klímatudatos közpark lesz a botrányosan lepusztult Hild térből

Pelenkázóval felszerelt nyilvános illemhely, gyerekbarát ivókút, párásító- berendezés, pingpongasztal, új padok, közösségi könyvtár, megújított zöldfelület, közvilágítás és zárható kapuk, 0–24 órás őrzés. A többi között ezzel várja majd a családokat a Belváros önkormányzata idén ősztől a megújított Hild téren.

A munkálatok földcserével kezdődtek, hiszen itt egykor a telefonközpont épülete állt Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Így néz ki majd a megújult Hild tér Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Az V. kerületi önkormányzat minden korosztályra gondol, így fontos szempont a kivitelezésben, hogy akadálymentessé váljon a park és a megváltozott képességű gyerekek igényeit is kiszolgálja majd. Dániel András író – Bélabá, Zödön, Fityirc és társainak megálmodója –, maga is részt vett a meséi ihlette játszótér elemeinek megtervezésében.

Dániel András Kuflik mesesorozatának hőseivel népesítik be a teret Fotó: Belváros-Lipótváros Önkormányzata

Belváros híres zöld szemléletének jegyében olyan különleges megoldásokat alkalmaznak majd, mint a zöldtető, a függőleges zöldfelületek és a zöld buszmegálló. 13 új fát telepítenek, ebből 4 darab 20–25 éves, így 15–20 méter magas, ezek már az első évben árnyékot nyújtanak a látogatóknak. A parkban a zöldfelület aránya 24 százalékról 37 százalékra nő, a téren pedig összesen 851 négyzetméterre. A téren a zöldfelület újragondolásával új árnyékos területek és új mikroklíma alakul ki. Mint ahogyan a Belváros az elmúlt időszakban megújult közterületein, a Hild téren is érvényre juttatják a kék szemléletet is, azaz a csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek a kialakításáról is gondoskodnak. A növényzet vízellátását a helyben gyűjtött és megtartott csapadékvízzel, fúrt kútból származó talajvízzel, vízpazarlásmentes automata öntözőrendszerrel biztosítják.

Nem csak a Hild téren, de a másik oldalon is elkészült már korábban a zöld buszmegálló, amely szintén a környék zöldterületét növelte. Emellett javítja a levegőt és a hőségben árnyékot biztosít. A Hild térivel együtt eddig összesen 11 buszmegállót zöldített be Belváros, Budapesten elsőként Fotó: Máté Krisztián

A fővárosi önkormányzat kezelésében használhatatlanná vált a játszótér

A Hild tér üzemeltetését a főváros önkormányzat 2021 októberétől adta át Belváros önkormányzatának. Karácsony Gergelyék a hozzá rendelt anyagi forrás biztosítása nélkül tették ezt. A park addigra teljes mértékben lepusztult, a játszótér balesetveszélyessé vált, annak felújítása elkerülhetetlenné volt. Így a beruházást Belváros önkormányzata önként vállalt feladatként, saját anyagi forrásából, a főváros önkormányzata helyett finanszírozza.

Balesetveszélyessé vált a játszótér a főváros kezelésében Fotó: Máté Krisztián