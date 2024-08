"Én már régen nem ülök le a villamoson"– A budapestiek szerint kell a BKK-rendészet, Karácsonyék szerint nem

"Ahogy a témával kapcsolatban korábban is többször jeleztük, meggyőződésünk, hogy alapvetően nem rendészeti, hanem társadalmi és szociális kérdésről van szó, így a megoldást sem az élőerős rendészet létszámának további növelése jelenti” – adta ki sajtóközleményében a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a BKK. A Budapesti Közlekedési Központ azt is kijelentette, hogy "folyamatosan monitorozzuk és elemezzük az incidenseket, és az eredmények alapján csoportosítjuk az erőforrásokat, valamint hozzuk meg a szükséges intézkedéseket. Az évente elvégzett reprezentatív felmérésünk is azt mutatja, az utasok leginkább a kamerák miatt érzik magukat biztonságban – így ez az a terület, amelyet fejleszteni kívánunk".