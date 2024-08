Összeomlik az új Fővárosi Közgyűlés, vagy a Karácsony-Gyurcsány páros összebútorozik a Tiszával?

Könnyen működésképtelen lehet a Fővárosi Közgyűlés, az eddig történt egyeztetések értelmében még nem született meg a Karácsony Gergely főpolgármestert támogató többség. A saját mikropártocskája és a lemorzsolódott Gyurcsány-párt által támogatott főpolgármester már korábban megkezdte a Tisza párttal való egyeztetéseket. A napokban jelentette be Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP listavezetője, újonnan megválasztott képviselője, hogy a kormánypárt frakciója nem fog össze a Tiszával, és nem támogatja az országot és Budapestet is csődbe vivő Karácsony-Gyurcsány szövetséget.

Szentkirályi Alexandra a tőle megszokott határozottsággal utasította vissza Magyar Péter pártjának közeledését Fotó: Arpad Kurucz

Ma megkeresett Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, egyeztetésre hívott. A válasz egyértelmű: A Fidesz frakciója nem működik együtt és nem egyeztet azokkal, akik Gyurcsány Ferenc jelöltjét támogatják! Gyurcsány és Karácsony csődbe vitték a nemzet fővárosát, nem érdemelnek még egy esélyt!

– reagálta keményen Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.

Mint már megírtuk, a közgyűlés új összetétele miatt kritikus időszak következik a Városházán. A pártok széttöredezettsége miatt, rendkívül durva csatározások helyszíne lehet a Fővárosi Közgyűlés. Ráadásul az előző öt évben sikerült a csőd közelébe kormányoznia Karácsony Gergelynek a fővárost, a trükkös hitelfelvétel és adósságspirál pedig csak mélyült azóta, amivel az új közgyűlés csak októbertől tud foglalkozni. Azonban annak is nagy az esélye, hogy idővel működésképtelenné válik a Közgyűlés vagy összeomlik.

Egyelőre nem tudni, hogy a főváros egyik legnagyobb frakciója (Fidesz-KDNP) összefog-e valamely más frakcióval, de az tudható, hogy a Gyurcsány Ferenc jelöltjét, Karácsony Gergelyt támogatókkal biztosan nem. Ha a többi kisebb frakció, mint a Kutyapárt vagy a Vitézy Dáviddal fémjelzett LMP szintén ezt teszi a budapestiek érdekeit szem előtt tartva, akkor is az marad a legnagyobb kérdés, Karácsony és Gyurcsány megszerzi-e a Tisza pártot szövetségesként. A nagy kérdés: miután Magyar Péter eddig szidalmazta a DK-t, most összeborul-e Gyurcsányékkal? Vagy most kiderül, hogy a "DK-ellenességük" csupán kampányfogás volt?