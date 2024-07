Karácsony-féle adósságspirál: Az új főpolgármester drámai anyagi helyzettel fog szembesülni

"Sokszáz millió, de akár milliárdos tétel is lehetett a kamata annak az 50 milliárdnak, amelyet a csőd szélén táncoló Karácsony Gergelyék a tavalyi faktorálás után visszafizettek a bankoknak, gyakorlatilag hitelből él és működik a város, a pénzügyi trükkök sora mellett is csak a csőd szélén egyensúlyoz"–mondta a Metropolnak Wintermantel Zsolt. A fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint új szemléletre lenne szükség, amennyiben Karácsony Gergely marad a főpolgármester, az ugyanazt a pénzügyi vergődést, szerencsétlenkedést és Budapest csődjét vetíti előre, mint ami az elmúlt 4,5 évben is volt, ezt az évet pedig az új főpolgármester nagyon nehezen fogja tudni megoldani.

Karácsony egy gyurcsányi trükkel adósította el tavaly Budapestet, amit most májusban megismételt Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Körülbelül 53-55 milliárd forintnyi hiányt tüntettek el pénzügyi trükkökkel az év végére Karácsonyék, ami azt eredményezte, hogy idén májusban újra meg kellett csinálni azt a faktorálást (egyfajta trükkös hitelhez jutás), amihez tavaly ősszel folyamodtak először – tudtuk meg Wintermantel Zsolttól, aki elmondta, hogy ugyan az idén befolyó iparűzési adóból fedezték Karácsonyék a tavalyi kötelezettségeket, de ennek az az ára, hogy az ideieket már májusban sem tudta fizetni a főváros. Az újabb 50 milliárdos faktorálást pedig kis szerencsével talán vissza tudja fizetni ősszel a főváros, de akkor szintén elkölti erre az akkor befolyó iparűzési adót. Vagyis mindig előre költik el a bevételt.

Wintermantel Zsolt szerint, ha a jelenlegi városvezetés marad, akkor a 2024-es évet drámaian nehezen fogja pénzügyileg túlélni a főváros Fotó: Bach Máté

Ez azt jelenti, hogy akkor az év végének a finanszírozását újra ilyen pénzügyi trükkökkel kell megoldani. Karácsony Gergely ebből adódó adósságspirálja csak nőni fog és nehéz megmondani, mi szabhat határt ennek a trükközésnek, amennyiben ő marad a főpolgármester

– mutatott rá a kormánypárti fővárosi politikus.

Mint ismert, a tavalyi évet a főváros nullás egyenleggel zárta, de ez is csak a trükkök százainak volt köszönhető. Karácsony ugyanazt a módszert alkalmazta, mint amit Gyurcsány Ferenc a 2006-os választás előtt csinált. „Trükkök százaival” elleplezte az adósságot, így áttolva azt a választások utánra, hogy emiatt ne bukjon meg azonnal. Karávsonynak volt kitől tanulnia: a BKK igazgatósági elnöke ugyanis nem más, mint Gyurcsány Ferenc bukott pénzügyminisztere, Draskovics Tibor. A Karácsony által is használt trükk lényege, hogy a főváros helyett úgynevezett faktorálási eljárással, bankok fizettek a BKK-nak, amelynek ez az 50 milliárd hiányzik a közösségi közlekedésre fordítandó pénzéből. A Városháza helyett a bankok által kifizetett 50 milliárd forintot a Városháza kamatostól fizette vissza, ez történt meg év végén az idei év terhére, ami miatt ennyivel kevesebb pénz jut másra Budapesten.