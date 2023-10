Trükköznek az 50 milliárdos adóssággal: Karácsony utoléri Demszkyt, Gyurcsány segítségével...

2010 után évekbe telt, amíg Tarlósék helyre tudták tenni a város működési egyensúlyát. Amit most Karácsonyék annyira leromboltak, hogy újabb többéves, szisztematikus helyrehozatali munkára lesz majd szükség a következő főpolgármester idején. Nagy esélye van annak, hogy már a választások idejére, 2024-re újbóli működési hiány áll be a fővárosban, és folyószámlahitelből kell majd működtetniük a várost. A mostani 50 milliárdos eladósítás gyorsítja a következő működési zavarok kialakulását. Az biztos, hogy akárki is lesz a főpolgármester, nagyon nehéz helyzettel fog szembesülni. Abban is egészen biztos vagyok, hogy ha a jelenlegi vezetés, a baloldali többség marad, akkor a 2024-es évet pénzügyileg nem fogja túlélni a főváros