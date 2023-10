Karácsony ökoháza: 25 lakást bukott el Zugló a rossz döntések miatt

Még mindig nem költöztek be a lakók, a kerület pedig bukhat sokszázmilliót... ez lett Karácsony Gergely "mintaprojektjéből".

„Támogatom, hogy belevágjunk, de a felelősséget nem akarom magamra vállalni” – mondta Vida Attila, zuglói képviselő 2022 februárjában, amikor arról döntött a képviselő testület, hogy átalakítják Karácsony Gergely mintaház projektjét, és az eredeti 25-30 lakásos bérház felépítése helyett egy már meglévő, mindössze 16 lakásos önkormányzati bérház felújítását vállalják be. A grémium Szabó Rebeka, akkor zuglói alpolgármester előterjesztése alapján hozta meg a döntést, igaz, Vida képviselőhöz hasonlóan sokan nem akarták a döntés felelősségét magukra vállalni.

Még mindig tartanak a szerelések a házon Fotó: Metropol

Hiányzó 709 millió forint miatt cserélték felújításra az építkezést

Mint azt az elmúlt években, amióta ez a pénznyelő projekt húzódik Zuglóban, többször is leírtuk, a Zuglói Önkormányzat még 2018-ban, Karácsony Gergely zuglói polgármestersége alatt pályázott az Európai Bizottság UIA programján, és nyert is 1,5 milliárd forintot egy eredetileg 25-30 önkormányzati bérlakásból álló, alacsony energiafelhasználású társasház felépítésére, amit egy üresen álló önkormányzati telken húztak volna fel.

Fotó: Metropol

Bár a 3 épületből álló komplexum tervezése meg is valósult, mire 2021-ben eljutottak a közbeszerzés lefolytatásáig, kiderült, hogy még 709 millió forint többletforrás hiányzik. „Az E-Co-Housing projekt helyzetével kapcsolatban a Képviselő-testület ... olyan döntést hozott, miszerint a Gizella út 14-16. számú ingatlanra elkészített, és engedélyezett tervek szerinti kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást nem indítja meg, ugyanis nem tudja biztosítani a jelentős mértékben megemelkedett, több, mint 700.000.000 Ft többlet forrást” – áll abban a 2022 februári előterjesztésben, ami már arról szól, hogy az Európai Bizottsággal történt egyeztetés eredményeképpen nem egy új házat fognak felépíteni, hanem egy már meglévő, önkormányzati ingatlant újítanak fel. Bár a projektet illetően sokan szkeptikusak voltak a képviselő testületi tagok közül, végül megszavazták ezt az alternatív megoldást. Tették ezt főként azért, mert mind Horváth Csaba polgármester, mind Szabó Rebeka azt ígérte, hogy így nem kell visszafizetniük az EU-s donornak a már korábban megkapott támogatást. „Mentsük, ami menthető” – fogalmazta meg gondolatait Vida Attila.

Horváth Csaba igazi kudarcnak éli majd meg, ha visszakéri az EU a támogatást Fotó: MARTON MONUS

A felújításra volt többletforrás

Az új bérház felépítésének ötlete tehát a kukába került, vele együtt az a rengeteg pénz is, ami elment a soha fel nem épülő bérház megtervezésére. Mire azonban eljutottak odáig, hogy kiírják a közbeszerzést, immár a meglévő, Mexikói úton álló bérház felújítására, kiderült, hogy ahhoz is szükség van többletköltségre. 2022 tavaszán még 160 millió forintot, majd 2022 december elején újabb 364 millió forintot szavaztatott meg Horváth Csaba a projekt befejezéséhez, amit a zuglói költségvetésből vettek el. Ez a félmillárd forint már önmagában durva lenne, de idén szeptember végén újabb 300 millió forintot zároltak az önkormányzat számláján a projekt befejezésére. Ez azt jelenti tehát, hogy bár 2021-ben azt mondták, hogy a már milliókért megterveztetett 25-30 lakásos bérház felépítéséhez szükséges plusz 709 millió forint nem áll rendelkezésre, 2023 őszéig végül beleraktak 824 millió forintot ez 16 lakásos bérház felújítására. Ne keresse a logikát ebben, mert nincs!

Horváthék azt ígérték: nem kéri vissza az EU a támogatást

Azt fontos leszögezni, hogy mind a polgármester, mind Szabó Rebeka alpolgármester több ízben is elmondta, hogy az alternatív megoldásnak köszönhetően nem kell visszafizetniük az EU-tól kapott támogatás összegét, a képviselő-testület pedig ez alapján szavazott. „Nem kell visszafizetnünk!” – mondta Szabó. „Fontos, tény, hogy jelen ismereteink szerint nem kell visszafizetnünk az EU-nak a forrást!” - mondta korábban Horváth Csaba. A polgármester hónapokkal később, egy az Indexnek adott interjúban vallotta be, hogy vélhetően visszakéri az EU-s donor a korábban adott támogatás jelentős részét. Az, hogy ez a visszafizetési kötelezettség már benne van-e az idén zárolt 300 millió forint többletforrásban, egyelőre még nem derült ki. Az Európai Bizottság UIA programja október elején Magyarországon járt, hogy ellenőrizze a projektet, de akkora nemhogy a lakók nem költöztek be a házba, de még a felújítás sem volt kész. Arról tehát, hogy mikor és mennyi pénzt kell majd Zugló önkormányzatának visszafizetnie, nincs információ. Ahogy arról sincs, hogy a 2022 decemberében felállított zuglói vizsgálóbizottság, mely arra hivatott, hogy megtalálja az elbaltázott projekt felelőseit, mikor rukkol elő valamilyen megállapítással. „Az lenne számomra az igazi kudarc, ha vissza kell fizetnünk a teljes összeget!” – mondta Horváth.