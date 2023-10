Újabb százmilliókba kerülhet Zuglónak Karácsony ökoháza - öt év alatt se készült el

„Nagy sikerű pénztemetőként” hivatkozott Vida Attila, 14. kerületi LMP-s képviselő Karácsony Gergely 2018-as nagy projektjére, a zuglói mintaházra a szeptember végi, zuglói testületi ülésen. A most már öt éve húzódó történet eddig is sokszáz millió forintot vitt el a zuglói költségvetésből, a java azonban még csak ezután jön: az EU-s ellenőrzés eredménye még az is lehet, hogy vissza kell fizetniük azt a hatalmas támogatást, amit Brüsszeltől kaptak. A projekt befejezésére körülbelül 300 millió forintot máris zároltak a Zuglói Önkormányzat számláján, ám az EU-s ellenőrzés megelőzi a lakók beköltözését, és ha nem fogadják el megvalósultnak a projektet, akár a teljes támogatási összeget is vissza kell majd fizetnie Zuglónak. Karácsony ökoháza akkor közel 2 milliárd forintban fog megállni.

Kész, kész, de mégsem... Fotó: Szabolcs László / Metropol

Karácsony nagy álma, a zuglói mintaház már így is sok százmillió forintot emésztett fel

Mint arról korábban már több tényfeltáró cikkünkben is beszámoltunk, a Zuglói Önkormányzat 2018-ban, Karácsony Gergely polgármestersége idején pályázott és nyert az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programjától 1,5 milliárd forintot egy eredetileg 25-30 önkormányzati bérlakásból álló, alacsony energiafelhasználású társasház felépítésére, amit egy üresen álló önkormányzati telken húztak volna fel. A projekt már a tervezés fázisában elakadt, az önkormányzat a koronavírus építőanyagárakra gyakorolt hatásával magyarázta a blamát.

Így nézett ki Karácsony álma a terveken. Ezt nem sikerült megvalósítani. Fotó: Internet

2022 áprilisában Zugló Önkormányzata abban látta meg a megoldást, hogy egy már meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő bérházat újítanak fel. Így lett az újonnan felépülő 25-30 lakásból mindössze 15 felújított lakás. Pontosabban lett volna, a felújítás ugyanis a mai napig nem készült el. Pedig a 2022-es költségvetésből először 160, majd 364 millió forintot vettek el, hogy elkészülhessen a felújítás, aminek a befejezését először 2023 márciusára, majd 2023 májusára ígérték. Ehhez képest a kivitelező idén szeptember végén jelentette műszaki átadásra késznek az épületet, és a folyamat lezárására 25 napja van, és csak ezután költözhetnek a lakók.

Jönnek vizsgálni - de mit is?

A gond ezzel az, hogy október elején várható az Európai Bizottság vizsgálata. Nekik azonban nem nagyon van mit vizsgálniuk, hiszen a lakók addig be sem költözhetnek az épületbe, a projekt eredeti lényege (így aztán a vizsgálat tárgya) viszont az, hogy hogyan képesek családok az együttélésre, hogyan kovácsolódnak lakóközösséggé egy nulla energiafelhasználású házban. A lakók – akiket tavaly szeptemberben, pályáztatás útján kiválasztottak - egyelőre még a bérleti szerződést sem írták alá, jelenleg ott tart az egyezkedés, hogy Zugló Önkormányzata nagyvonalúan magára vállalta a költözés költségét. „Október elején jön az audit bizottság, akiknek lesz egy véleménye, hogy mi történt itt. Nagy kérdés lesz, hogy mi lesz a projekt eredménye, mennyit kell visszafizetnünk, elfogadják-e egyáltalán” – fogalmazott a szeptember végi testületi ülésen Vida képviselő annak kapcsán, hogy a Horváth Csaba vezette önkormányzat egy előterjesztésben úgy nyilatkozott, hogy valószínűsíthető a projektben még 300-350 millió forintos kiadás, magyarán még 300-350 millió forintot elvesznek a zuglóiak költségvetéséből Karácsony Gergely bukott projektjére.

Kezdődik a vizsgálat, kezdődik az egymásra mutogatás. Fotó: Illyés Tibor

„Jeleztem, hogy amennyiben van szakmai indoklás, azt küldjék el, mert 300-350 millió forintot biztos csak írásos indoklás után zárol a polgármester, márpedig ezt az összeget zárolták az önkormányzat számláján” – mondta Vida Attila képviselő, aki viszont egyelőre csak annyit tudhat az újabb elképesztő, 350 millió forintos kiadásról, hogy az önkormányzatnak anyagi természetű vitája van a kivitelezővel, és az EU-s donornak is kell majd várhatóan valamennyi pénzt visszafizetniük.

Ez egy nagy sikerű pénztemető! Nem tudom elfogadni, hogy belelöntsünk újabb párszáz milliót, a zuglói lakásgazdálkodást pedig lenullázzuk. Nem elfogadható, nem kívánok vele együtt élni

- fogalmazott Vida képviselő, akit egyébként még tavaly decemberben bíztak meg egy ideiglenes vizsgálóbizottság felállításával, amely az ökoház körüli huzavonát hivatott feltárni. Az elmúlt 9 hónapban azonban nem igazán haladt a vizsgálat, Vida szerint azért, mert bár a részleteket tudják vizsgálni az egészet majd csak annak függvényében látják, hogy hogyan értékeli az EU-s donor a projektet, magyarán: mekkora lesz a végső, pontos összeg, amit elbukik az önkormányzat.

Eddig körülbelül 700 millió forintnyi a kár, arról nem beszélve, hogy a projektből a végére egy nagyon sokba kerülő felújítás lett. A jelenlegi számítások szerint, amelybe már ezt az előrevetített plusz 350 millió forintot is beleszámoltuk, egy lakás felújítása 134 millió forintba kerül Karácsony Gergely álomszerű mintaházában. Mondjuk ki: ez inkább egy rémálom! Méghozzá a zuglói lakosok rémálma, aminek még koránt sincs vége.