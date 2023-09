Karácsony Gergely pénznyelője, a hírhedt ökoház újabb 350 millió forintot vesz el a zuglóiaktól

Fájhat a fejük a zuglóiaknak, 2023-ban ugyanis újabb körülbelül 350 millió forint úszik el Zugló költségvetéséből. Karácsony Gergely nagy álma, a zuglói ökoház továbbra sem készült el, a lakók már egy éve várnak a beköltözésre, amiből ki tudja, mikor lehet valami. Az önkormányzat ugyanis anyagi vitába keveredett a kivitelezővel, a befejezéshez pedig újabb százmilliók kellenének. Már többször is elmentek a falig, még hova tovább?

Öt éve született egy álom

2018-ban Zugló Önkormányzata akkor még Karácsony Gergely vezetésével az Európai Bizottság UIA programján pályázott egy 25-30 lakásból álló önkormányzati bérház felépítésére, amelybe rászoruló családokat költöztettek volna, akiknek a terv szerint szoros együttműködésben, lakóközösségé kovácsolódva kellett volna együtt élniük a szinte nulla energiafelhasználású házban. Zugló és nyolc konzorciumi partnere összesen 4 508 055 eurót nyert, melyből Zugló önkormányzata 2 684 716 euró (ez mai árfolyamon kb. 1 milliárd forint) támogatásban részesült. Bár azonnal kijelöltek egy üresen álló önkormányzati telket, amin az építkezést megkezdték volna, a bérház felépítése a tervezőasztalon elvérzett. Az önkormányzat a koronavírus miatt megemelkedett építőanyagárakra fogta, hogy bele sem kezdtek az építkezésbe, egyes források szerint azonban olyan igényekkel indultak neki a ház terveztetésének, hogy előre borítékolható volt a csúfos kudarc.

Karácsony Gergely mintaházából pénznyelő lett

2022 májusára az önkormányzat is belátta, hogy a Gizella úti üres telken építkezni nem fognak elkezdeni, ezért kitalálták, hogy egy már meglévő, a Mexikói úton álló önkormányzati bérházat fognak felújítani. Ehhez azonban már nem volt elég a pénzük, ezért az önkormányzat egy laza tollvonással elvett a zuglói felújítási alapból még 158,6 millió forintot, majd decemberben újabb 364 millió forinttal rövidítették meg a zuglóiak költségvetését. 2023-ban Zugló polgármestere, a pálmafáiról elhíresült Horváth Csaba egy interjúban elhintette, hogy vélhetően újabb költségek terhelik majd a zuglóiak költségvetését. „A támogatási összeg egy jelentős részét vissza fogjuk fizetni, mert nem tudtuk időben az eredeti célra felhasználni” – vallotta be a kerület vezetője akkor.

Újabb 350 millió a friss önkormányzati előterjesztésben

Nyár közepe óta aztán hatalmas a csend az ökoház körül. Bár a munkások már levonultak, a Mexikói úton álló bérház kapuja zárva, látszik, hogy senki sem lakik még az épületben.

Az ablakokon át néhol falnak támasztott létrák látszanak, amik arról tanúskodnak, hogy a felújítás nem ért még véget. És erről tanúskodik a 2023. szeptember 28-ai zuglói képviselő testületi ülés előterjesztése is, ahol (nem tévedés!) arról is szó lesz majd, hogy újabb „körülbelül 350 millió forintot” vesznek el a zuglóiaktól. Az újabb sok százmilliós kiadást a zuglói polgármester a mintaházat vizsgáló ideiglenes bizottság mandátumának meghosszabbításának köntösébe bújtatta. „Javaslat az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottság működése időtartamának hosszabbítására” – szól a csütörtöki ülés 14. napirendi pontja.

Itt a szeptember 28-ai képviselő-testületi ülés előterjesztése

Aki azonban tüzetesebben átnézi az előterjesztést, ezt találja: „A jelen előterjesztés készítésekor, 2023. 09. 14-én a műszaki átadás-átvétel nem történt meg, a lakásokban elektromos szolgáltatás nincs, fentiekből következően a lakók beköltözése sem történt meg, a kivitelezővel anyagi természetű vita van a pótmunkák jellegét és forrásigényét illetően, és ez utóbbi, valamint az európai uniós donor (UIA) képviseletében eljáró „megbízott szervezet” álláspontjának utólagos változása miatt a 2023. júliusi állapothoz képest eddig további, kb. 350 millió forintos anyagi kockázat, azaz az önkormányzatot érintő további forrásigény keletkezett. A project végleges elszámolását, így önkormányzati értékelését továbbá alapvetően befolyásolhatja, hogy a donor által történő értékelés keretében 2023. 10. 31-ig kötelezően megtörténik a monitoring év lezárása, helyszíni szemlével, miközben az épület még nem lakott” – követik egymást a döbbenetesnél is döbbenetesebb sorok. A tavaly tavaszi 160 millió, majd 2022. decemberi 364 millió mellé tehát még 350 milliót vesznek el a zuglóiaktól, összesen tehát 874 millió forintot! Tehát áram még nincs, átadás-átvétel nem volt, a kivitelezővel anyagi vitája kerekedett az önkormányzatnak, a lakók pedig ki tudja, mikor költözhetnek be. Horváth Csaba polgármester ráadásul a monitoring év lezárultával arra céloz, hogy egyéb, sokmilliós kiadások is várhatóak még, ha az uniós donor úgy dönt, hogy visszafizetteti velük a korábban már megkapott támogatást. Karácsony Gergely nagy álma, az ökoház nem túl kifizetődő a zuglóiaknak.

