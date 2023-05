Azt hihette az ember, hogy már nem lehet tovább fokozni a zuglói ökoház körüli botrányokat, ám kiderült, hogy lehet. Horváth Csaba, Zugló polgármestere egy Indexnek adott interjújában árulta el, hogy vissza kell fizetniük a Brüsszeltől kapott támogatás jelentős részét. Nem kis összegről van szó: a kerület 2018-ban, Karácsony Gergely polgármestersége alatt nyert el az Európai Bizottság Urban Innovative Actions programjától másfél milliárd forintot egy 28 lakásos öko önkormányzati bérház felépítésére. Karácsony ökoháza sosem épült fel, még a tervezőasztalon elvérzett a projekt, helyette egy 14 lakásos, már meglévő bérház felújításába vágtak bele. Mégis milliárdokba kerül a zuglóiaknak, akik tehetetlenül nézik, ahogy kerületük költségvetéséből folyik el a pénz Budapest főpolgármesterének füstbe ment álmára.

Karácsony Gergely ökoháza milliárdokba kerül a zuglóiaknak. Fotó: Ripost

A soha el nem készülő felújítás

Bár már 2022 tavaszán bejelentették, hogy a befuccsolt építkezés helyett a zuglói önkormányzat tulajdonában lévő, Mexikói út 11/B. alatti, 14 lakásos társasházat újítják fel, a kulcsátadásra máig nem került sor. Pedig először még 160 majd még 364 millió forintot is elvettek hozzá a zuglóiak költségvetéséből, tavaly szeptemberben pedig a 10 újonnan beköltöző családot is kiválasztották. Hogy miért csak tízet, amikor 14 lakás lesz a felújított ökoházban? Mert a felújítás előtt is laktak családok a házban, akiket először ki kellett onnan költöztetni, de közülük 4 család szándékozik visszatérni a felújítás végeztével. „Idén befejezzük a 14 lakásos Ökoházat a Mexikói úton, májusban lesz a műszaki átadása, a lakók a kulcsokat augusztusban vehetik át” – nyilatkozta Horváth Csaba április utolsó hetében.

Tagadták, de sokba kerül Karácsony Gergely ökoháza

Amikor egy hónappal ezelőtt arról kérdeztük az önkormányzatot, hogy tartanak-e tőle, hogy a jelentős csúszás miatt vissza kell fizetniük a Brüsszeltől kapott támogatás egy részét, határozott nemmel válaszoltak. „A monitorozás 2022. november 1-től elkezdődött. Nem merül fel visszafizetési kötelezettség, mivel Zuglói Önkormányzata az épület felújítását meg fogja valósítani” – válaszolták a Metropolnak. Csakhogy Horváth Csaba polgármester elárulta a héten egy interjúban, hogy ez nem igaz. „A támogatási összeg egy jelentős részét vissza fogjuk fizetni, mert nem tudtuk időben az eredeti célra felhasználni” – vallotta be Horváth.

Inkább értékesítenek egy önkormányzati telket

Karácsony Gergely és Szabó Rebeka nagy álma, a 28 lakásos társasház eredetileg a Gizella út 14-16. szám alatti, üresen önkormányzati telken épült volna fel. A Ripost az elmúlt években többször is forgatott a telken, miközben az ökoház tervezése zajlott, az épület helyén hajléktalanok vertek sátrat.

Szemáthalmok a füstbe ment ökoház eredeti telkén. Fotó: Ripost

Az április végi testületi ülésen azonban már arról szavaztak a képviselők, hogy értékesítsék ezt a telket, 460 millió forintért adna túl rajta az önkormányzat.

Túl akarnak adni a 200 négyzetméteres, üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő telken. Fotó: Internet

Eredetileg a Zuglói Zrt. Limanova téri telephelyének korszerűsítésére, felújítására; a Pétervárad u. 11.-17. szám alatti épület energiahatékony felújítására és tárgyi eszközök beszerzésére fogják fordítani az ingatlan értékesítéséből befolyt összeget, de valószínűleg jól fog jönni az uniós büntetés kifizetésekor is. Zugló önkormányzati képviselői