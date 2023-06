A Karácsony Gergely és Szabó Rebeka által 2019-ben megálmodott Több mint lakóház projekt újabb fejezetéhez érkezett: megint nem készült el. Legutóbb májusi műszaki átadást ígértek, és a lakók augusztusi beköltözését, egyelőre azonban nem úgy néz ki, hogy a szerencsés kiválasztottak végre otthonhoz jutnak. Karácsony mintaháza a zuglói pénznyelő, ami talán sosem készül el.

Karácsony mintaháza még mindig nem készült el! Fotó: Végh István / Metropol

Minimum 1 milliárd ugrott a zuglói költségvetésből

Mint arról többször beszámoltunk, 2018-ban, amikor még Karácsony Gergely volt a zuglói polgármester, elindult az E-Co Housing elnevezésű projekt, ami több mint 4,5 millió eurós, közel 1,5 milliárd forintos támogatást kapott az Európai Bizottságtól. A pályázat egy 25-30 lakásból álló, szinte nulla energiafelhasználású szociális bérház felépítéséről, és abban egy, a fenntarthatóság jegyében együttműködő lakóközösség létrehozásáról szólt. A projekt azonban már a tervezés során megakadt, a mintaház nem épült fel, helyette egy önkormányzati bérházat alakítanak át mintaházzá, de erre sem volt elég az Európai Bizottság támogatása. 2022 tavaszán először 160 milliót, majd még 364 millió forintot szántak rá a kerület költségvetéséből, a kerületiek pénzéből, ezután pedig Horváth Csaba zuglói polgármester egy interjúban szólta el magát arról, hogy vissza kell fizetniük az uniótól kapott támogatás jelentős részét. „A támogatási összeg egy jelentős részét vissza fogjuk fizetni, mert nem tudtuk időben az eredeti célra felhasználni” – vallotta be Horváth.

Ezen a mintaházon bizony még dolgoznak. Fotó: Végh István / Metropol

Karácsony mintaháza még készül

A Több mint lakóház esetében a kulcsmondat a „nem tudtuk időben megcsinálni”. Először októberre ígérték a Mexikói út 11/B alatti társasház felújításának befejezését, aztán májusi műszaki átadásra hivatkoztak. Ehhez képest az ökoház még mindig fel van állványozva, nem úgy néz ki, mint ahonnan levonult a kivitelező. Újra nem sikerült. A zuglóiak most izgulhatnak, hogy az újabb csúszás újabb költségeket eredményez-e majd, vagy most már megússzák azzal, hogy minimum egymilliárd elmegy a kerületi költségvetésből. Jó kérdés, ahogy az is, mi lesz vajon a lakók augusztusra ígért költözésével. Őket már tavaly szeptemberben kiválasztották. Először februári költözést ígértek nekik, majd novemberben már „2023 első félévének végét” tartották reális időpontnak a költözésre, később pedig az önkormányzat már a második félévet tartotta reális dátumnak. Továbbra is szurkolunk, hátha egyszer kész lesz Karácsony mintaháza…

