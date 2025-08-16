Lángoló hordó mellett égett meg egy férfi Csömörön

Kiabálás, majd felcsapó lángok és füst látványa zavarta meg a Pest vármegyei Csömör településének kellemes, nyári nyugalmát csütörtökön (augusztus 14.) délben. Hamarosan már felzúgott a tűzoltók és a mentők baljós szirénájának hangja is, mindannyian ugyan arra a helyre, a Nádor utcába siettek, ahol kis híján tragikus tűzeset történt.

Egy hordó és a benne tárolt anyag is lángra lobbant Csömörön Fotó: Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Lángoló hordó miatt égett meg a csömöri férfi

Mint kiderült, az egyik ház udvarán egy hordó, illetve a benne tárolt anyag kapott lángra, hamarosan már veszélyes máglyaként égett. Azonnal riasztották a helyi önkéntes tűzoltókat, akik perceken belül a helyszínre értek. Szerencsére a tűz nem terjedt tovább, mert arról az ott élők gondoskodtak: bátran akcióba léptek és elfojtották a lángokat:

Ma késő délelőtt riasztást kaptunk, mert a Nádor utcában egy hordó tartalma belobbant. A helyszínre vonultunk, ahol a lánggal égést a helyszínen tartózkodók már megszüntették

- írta a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Bár a tüzet sikeresen megfékezték, így az épületre nem terjedt át, sajnos egy embert nem került el a baj: az egyik fiatal férfi ugyanis megégett.

A fiatal férfi csodával határos módon könnyebb sérülésekkel megúszta Fotó: Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Míg őt kórházba vitték, addig a tűzoltók szorgalmasan dolgoztak: visszahűtötték a veszélyes tartályt:

Egy személy égési sérülést szenvedett, Őt a mentők a Honvéd Kórházba szállították - fűzték hozzá a tűzoltók. A hivatásos kollégákkal kiérkezésükkor a hordót visszahűtöttük, tájékoztattuk a tulajdonost, hogy a sérült tárolóból az anyagot egy ép hordóba helyezze át, majd állomáshelyünkre vonultunk

- zárták soraikat. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, hogy a megégett férfi állapotáról érdeklődjünk. Kiderült, hogy az égiek vele voltak aznap: csodával határos módon nem esett nagyobb baja, könnyebb sérülésekkel megúszta:

A helyszínről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el a Metropolnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.