Öt hét múlva, március 13-án jár le az az új, módosított határidő, amikorra a kivitelezőnek készen kell lennie a Mexikói úton álló, zuglói önkormányzat tulajdonában lévő bérház felújításával. Ez lesz a Karácsony Gergely és Szabó Rebeka által megálmodott ökoház, amire még 2019-ben kaptak az Európai Bizottságtól 1,5 milliárd forintot. Igaz, azt egy új, 25–30 lakásos ökoház felépítésére kapták, aminek már két éve készen kellene lennie, de azzal a tervvel befuccsoltak, helyette pedig azt találták ki, hogy felújítanak egy már meglévő önkormányzati bérházat – egyelőre azonban még ennek az elkészülése is kétséges.

Már többször kitolták a határidőt

Eredetileg december 13-án kellett volna befejezniük a kivitelezői munkákat, az épület bontásakor azonban rájöttek, hogy annak szerkezete lényegesen rosszabb statikai állapotban van, mint azt korábban gondolták, ezért kitolták a határidőt 3 hónappal. Ez a csúszás egy 364 millió forintos többletköltséget eredményezett a zuglói önkormányzatnak. A projekt záróhatárideje ugyanis 2022. október 31. volt, az eddig beérkezett számlákat fogadta el (és fizeti ki) az Európai Bizottság. Mivel nem lettek kész, a november óta keletkezett számlákat már a zuglóiak 2023-as költségvetéséből veszik el, erről december 15-én döntött a zuglói képviselő- testület.

Még a ház felújítása sincs kész

Így február közepén pedig már az is kérdésessé vált, hogy ez a projekt megvalósul-e valaha. A felújítás végéig már csak 5 hét van hátra, azt a fotók alapján mindenki döntse el maga, hogy mit jósol: készen lesznek vagy sem. Mi mindenképpen szurkolunk! Viszont röpke 9 hónap múlva, október 31-én a projekt monitoring éve is lejár. Ez azt jelenti, hogy a következő 8 hónapban ellenőrizné a pályázat kiírója, az Európai Bizottság, hogy mire jutottak a zuglóiak, mik a tapasztalatok. Hiszen a projekt eredeti célja az lett volna, hogy a nulla energiafelhasználású épületben, az új bérlőket összekovácsolva kialakítanak egy lakóközösséget, akik egymást támogatják és kihasználják együtt a ház költségtakarékos működését. „A projekt része a működés műszaki és társadalmi szempontból történő nyomon követése, annak érdekében, hogy a tapasztalatokat át tudjuk adni, és egy máshol is megvalósítható, sikeresen működő modellt tudjunk létrehozni” – írták még 2019-ben a zuglói pályázatról.

Elbukhatják az egész projektet

A projekt már több mint három hónapja, 2022. október 31-én lezárult. A ház felújítása még mindig várat magára, a már hónapokkal ezelőtt kiválasztott lakóknak pedig mindössze két alkalmat biztosítottak a találkozásra, az ellenőrzésre fordítható idő pedig egyre csökken. Márpedig ha nem lesz mit ellenőriznie az Európai Bizottságnak, az azt jelentené, hogy nem jött össze a projekt, Zuglónak pedig egy jelentős összeget kellene visszafizetnie az Európai Bizottságnak, miközben már így is jelentős összeget költött el a saját büdzséjéből a bukott projektre.

Hiába keresik a felelősöket

A botrányos „mintaház” projekt még Karácsony Gergely zuglói polgármestersége alatt indult el. Éppen ezért kérdezte a jelenlegi főpolgármestert a januári fővárosi közgyűlésen Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Nem érzi úgy, hogy mondania kellene valamit? Vagy esetleg itt sem volt ott, mint ahogy soha sehol sincs ott?

– kérdezte Karácsonyt.

Ami az ön által felemlegetett projektet illeti, ugye ez az én zuglói polgármesterségem alatt indult. Polgármester úr (Horváth Csaba), (…) tud a projekt későbbi menetével kapcsolatosan önnel információkat megosztani (…). Annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy ezek a közvetlen brüsszeli finanszírozású projektek általában soft dolgokra szorítkoznak, sok olyan projektelem van, amelyet egy »kivéreztetett önkormányzati rendszerben« lévő városvezető szívesen megspórolt volna

– passzolta a kérdést a főpolgármester.