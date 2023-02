Egy zuglói nő arra figyelmeztet, hogy a kerületben egy kukkoló ijesztgeti az embereket. A férfi földszinti ablakokon bámészkodik befelé, a frászt hozva ezzel az ott élőkre. A Metropolnak sikerült beszélnie egy hölggyel, ő hétfőn a saját szemével látta a leselkedőt, aki korábban már a barátnőjét is megijesztette több ízben.

Földszinti lakások ablakain bámul befelé a kukkoló Fotó: Pixabay

Egyelőre csak bámul

„A barátnőmmel már harmadszorra történt meg, ki is borult szegény. Telefonon tett bejelentést a zuglói rendőrségen, kimentek a járőrök, de sajnos nem találták meg az illetőt utána. Szerintem a környéken élhet, mert mástól is hallottam már, hogy látta a kukkolót” – osztotta meg a Metropollal a nő, aki úgy tudja, hogy barátnőjén kívül más nem tett bejelentést a rendőrségen. „Csak áll és néz be meredten” – osztotta meg Orsi a Metropollal.

Személyleírás is lett a kukkolóról

Hétfő délután aztán a saját szemével is látta a férfit, aki a barátnőjét megijesztette. „Körülbelül 185 centiméter magas, sötétebb bőrszínű, oldalt fehér csíkkal díszített fekete melegítőnadrágot, fekete kabátot és fehér csíkkal díszített sapkát viselt. A Kacsóh Pongrác úton láttam, a Szikszó park, a Nezsider park és a Balázs park környékét járja, és földszinti lakások ablakánál áll és nézi az ott lakókat. Bárki, aki látja, hívja a rendőrséget! Nem tudhatjuk, mi jár a fejében” – osztotta meg Orsi az általa látottakat.

Akár börtönnel is büntethetik

A kukkolás zaklatásnak minősül, hiszen zaklatás az, ha valaki abból a célból, hogy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja. A zaklatás vétség, ha az elkövető súlyosabb bűncselekményt nem követ el, akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Zaklatásnak számít a megfélemlítés is, amiért minősített esetben a büntetés akár három év szabadságvesztés is lehet.

A rendőrség a Metropol kérdésére elmondta: a bejelentés óta visszatérően ellenőrzik az adott helyszínt, és azt tanácsolják, hogy ha valaki ilyet tapasztal, akkor azonnal tegyen bejelentést.