Az évtized bukása: ez Karácsony Gergely zuglói mintaháza – Videó!

A Karácsony Gergely és Szabó Rebeka által megálmodott, eredetileg az EU által finanszírozott projektból a zuglóiak rémálma lett: egy pénznyelő, évek óta tartó, végeláthatatlan küzdelem, aminek az eredménye, már ha egyszer eljutnak odáig, egy 14 lakásos önkormányzati bérház felújítása lesz. Azonban ez túl nagy falatnak tűnik a zuglói önkormányzatnak, kétséges, hogy megvalósul-e valaha Karácsony Gergely zuglói mintaháza. A legnagyobb kérdés viszont jelen pillanatban az, hogy ez hány százmillióba fog még fájni a zuglóiaknak.

Készül Karácsony Gergely zuglói mintaháza – már évek óta... Fotó: Metropol

Karácsony Gergely nagy álma

Szép reményekkel indult a Több mint lakóház projekt 2019-ben, de az évek alatt sikerült a történetet az évtized buktájáig elmenedzselni. Karácsony Gergely zuglói polgármestersége idején az a XIV. kerületi önkormányzat egy energiahatékony, 25-30 lakásos bérház felépítésére pályázott, ahova hátrányos helyzetű zuglói családok költözhettek volna. Zugló, nyolc konzorciumi partnerével közösen

4 508 055 eurót nyert, amelyből Zugló önkormányzata 2 684 716 euró (ez mai árfolyamon kb. 1 milliárd forint) támogatásban részesült az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programjától.

Így áll most Karácsony mintaházának a felújítása

Hibát hibára halmoznak évek óta

Az eredetileg egy már meglévő, üres önkormányzati telken felépülő új bérház sosem jutott tovább a tervezőasztalnál, ott elvérzett. Az önkormányzat évekig nem csinált semmit, amit hol a koronavírus-járványra, hol az építőanyagárak megemelkedésére fogtak, mígnem előálltak a nagy ötlettel: nem építenek, hanem felújítanak. A projekt megmentésére egy Mexikói úton álló, 14 lakásos önkormányzati bérházat jelöltek ki, így az eredeti 30 lakásos elképzelést azonnal elfelezték. Az Európai Bizottságtól kapott összeg már a felújításhoz sem volt elég, 2022 tavaszán az önkormányzat 160 millió forintot vett el Zugló költségvetéséből, hogy haladhasson a projekt és ne bukják el az EU-s pénzt. Ekkor a módosított határidő 2022. október 31-e volt, ám ekkorra sem készültek el. 2022 decemberében a zuglói képviselők rendkívüli testületi ülésen tárgyaltak arról, hogy a felújítás hónapokat fog csúszni, ráadásul újabb 364 millió forintot emészt fel, amit Zugló 2023-as költségvetéséből biztosítanak. A projekt kivitelezésének befejezését március 13-ára tolták el.

„Az átadás el van temetve”

Az elmúlt hetekben már egészen nyilvánvaló volt, hogy a március 13-ai határidőt nem fogja tudni tartani a kivitelező. A nagy napon a Metropol a Mexikói úti ház felújításánál járt. Az épület még mindig fel van állványozva, több mint munkás is szorgosan vakolgatott éppen. Lapunknak az egyik munkás úgy fogalmazott, hogy ezt a jelenséget a az építőiparban úgy hívják, hogy az „átadás el van temetve”. A férfi a Metropolnak azt mondta, hogy ők már októberben megmondták, hogy nem lesznek kész márciusra. „Karácsonyra lehet költözni! Tetszik tudni, ezt úgy mondják az építőiparban, hogy az átadás el van temetve. Ezt komolyan mondom, csúszik minden. Most jönnek a belső javítások, a gipszkartonozások, és utána jönnek majd csak a festők és a burkolók. Meg lehet nézni. Még nincs kész teljesen a gépészet, a tetőtér még csak be van szigetelve, nincs gipszkarton, nincs bevakolva” – beszélt arról egy munkás lapunknak, hogy hol tartanak éppen. A férfi nevét az ő védelmében nem közöljük, és a vele készített hangfelvételt sem közöljük.

Mi lesz a lakókkal?

Bár korábban azt kommunikálta az önkormányzat, hogy a lakók legkorábban 2023 februárjától költözhetnek majd be a Mexikói úti épületbe, ettől a dátumtól most nagyon messze kerültek. Pedig a lakók pályáztatása és kiválasztása már 2022 szeptemberében lezajlott, nagy kérdés, hogy a kiválasztott lakóknak lesz-e elég türelme megvárni, amíg elkészülnek a felújítással.

Vissza kell fizetniük az EU-s pénzt?

Ezen a ponton az is kérdésessé vált, hogy vajon az önkormányzatnak vissza kell-e fizetnie majd az EU-s támogatást. A Több mint lakóház projekt célja az, hogy megvizsgálják, hogy egy energiahatékony, közös helyiségekkel szolgáló bérház lakói hogyan tudnak egy közösséggé kovácsolódni, és az ökoház előnyeit kihasználva minél takarékosabban élni. Ezt monitorozná az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programja 2023-ban, ehhez azonban először is be kellene költözniük a lakóknak. Feltettük az újabb csúszással kapcsolatos kérdéseinket a zuglói önkormányzatnak, cikkünk megjelenéséig egyelőre nem válaszoltak.