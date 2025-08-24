Odaadta veséjét főnökének, nem sokkal később kirúgták

Egy nő odaadományozta veséjét főnökének, mire a hála az volt tőle, hogy kirúgták. A 47 éves Debbie Stevens úgy érezte elárulták, miután főnöke nem sokkal azután bocsátotta el, hogy odaadományozta a veséjét neki.

Kirúgták, miután megmentette főnöke életét Fotó: Freepik - illusztráció

Úgy döntöttem, hogy vesedonora leszek a főnökömnek, és ő elvette a szívemet

- idézi a nő szavait az Unilad.

Debbie elárulva érezte magát, az eset fájdalmas és szörnyű volt. A nő akkor találkozott főnökével Jackie Bruciával először, amikor 2009. januárjában az Atlantic Automotive Groupnál kezdett dolgozni Long Islanden.

Bár 2010-ben elköltözött, később visszatért és beugrott az irodába, ahol Jackie dolgozott és megtudta, hogy veseátültetésre van szüksége. A főnöke elmondta neki, hogy találtak egy lehetséges donort, de Debbie felajánlotta, hogy ha szüksége lenne rá, ő is áll rendelkezésére.

Soha nem lehet tudni, lehet, hogy egy nap még élni fogok az ajánlatoddal

-mondta neki akkor Jackie.

Nem sokkal későb b véglegesen visszaköltözött Debbie Long Islandre és megkérdezte Jackie-től folytathatná-e régi munkáját. Miután újra a cégnél dolgozott Jackie behívta magához az irodába.

Elutasították a donoromat

- mondta a főnöke, majd megkérdezte tőle, komolyan gondolta-e az akkori ajánlatát, mire a lány rábólintott.

Debbie elárulta, hogy a műtét után komplikációk léptek fel és nyomást érzett, hogy visszatérjen munkájába. Miután egy nap rosszul lett és hazament, Jackie kérdőre vonta.

Mit csinálsz: miért nem vagy a munkahelyeden?

Jackie közölte vele, hogy nem jöhet-mehet, mert a többiek azt fogják hinni különleges bánásmódban részesül. Ezután minden rosszabb lett, át is helyezték egy messzebbi irodába és mentális egészségügyi problémái lettek.

A műtét után szörnyen kegyetlenül és embertelenül kezdett el Debbie-vel bánni a főnöke.

Olyan volt, mintha csak azért vett volna fel hogy megkapja a vesémet

- mondta Debbie.

Jogi csapata később levelet írt a vállalatnak, amelynek következtében a nőt elbocsátották. Bár Jackie nem nyilatkozott az ügyben, férje azt állította, minden, amit állítanak hazugság.