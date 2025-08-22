„Harcra fel, győzni kell!” - hazai hírességek üzentek Demjén Ferencnek

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Demjén Ferenc tíz nappal ezelőtt, az otthonában szenvedett súlyos balesetet, eltört a combcsontja, meg kellett műteni. Az énekes legenda állapota azóta javulóban van, és alig várja ő is valamint a rajongói is, hogy újra színpadra léphessen.

Demjén Ferenc balesete az egész országot sokkolta Fotó: Tények Plusz - TV2

A gyógyulás útjára lépett Demjén Ferenc

A történtek óta a Kossuth-díjas művész Facebook-oldalát ellepték az aggódó, imádkozó rajongók üzenetei. Demjén Ferenc nagyon hálás azért a szeretetért, amit az utóbbi időben kapott, szerint ez is nagyban hozzájárul a gyógyulásához. Az énekes újra bebizonyította, hogy nem adja fel könnyen: sikeres műtéten esett át, és már a gyógyulás útjára lépett.

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– írta ki a Demjén menedzsment a művész oldalára.

Hazai hírességek is üzentek Rózsinak

Demjén Ferenc súlyos balesete nem csak a rajongókat, de hazai sztárvilágot is nagyon megérintette.

„Demjén Rózsi a legnagyobb király! Nem akarok senkit megbántani, de olyan hangja senkinek nincs, mint neki, utánozhatatlan. És emellé még egy végtelenül jó, kedves ember, akit mindig is tiszteltem, tisztelek most is, és ez sosem fog megváltozni. Mind a ketten megharcoltunk már betegségekkel, sérülésekkel, szurkoltunk egymásnak, ez most sincs másképp! Most a legfontosabb, hogy drága Rózsi, legyen kitartásod és türelmed és ne felejtsd el, hogy mindenki drukkol neked, imádkozik érted! Nagyon várunk vissza a színpadra, és szeretnénk még jó sokáig ott látni! Szóval harcra fel, győzni kell, a zene a legjobb gyógyszer!” – üzente Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse.

Ember Márk A Demjén slágerek ihlette Hogyan tudnék élni nélküled? című film második részének forgatásán üzent a Borson keresztül az énekesnek.

Írtam a művész úrnak sms-t, de a Borson keresztül is üzenem neki, hogy mielőbbi gyógyulást kívánok. Nagyon várom, hogy újra találkozzunk akár koncerten, akár itt a film forgatásán!

- fogalmazott a színész.