Új zebra a Rákóczi úton: már rég kész kellene legyen, Karácsony Gergelyék húzták le a tervből

„Az ötletet és a tervet is ellopták Karácsony Gergelyék, mintha a Rákóczi úti zebra létesítése a Közösségi Költségvetés »örömteli sikere« lenne. Miközben ez egy olyan dolog, aminek már régen készen kellene lennie, ha a főpolgármester nem húzza le a Blaha Lujza tér felújításának programelemei közül” – mondta el a Metropolnak Wintermantel Zsolt. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője arra reagált, hogy a főpolgármester bejelentette: a közösségi költségvetésnek köszönhetően új zebra épül a Rákóczi úton.

Belső-Erzsébetvárost és a Palotanegyedet köti majd össze az új zebra Fotó: Google Maps

„Az új, jelzőlámpás átkelő akadálymentes közlekedést tesz lehetővé a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca között. Több száz méteres kerülőt spórol meg azoknak, akik gyorsan szeretnének átkelni a Rákóczi útnak ezen a szakaszán. Az új zebra a fővárosi közösségi költségvetés nyertes ötlete alapján valósul meg, a kivitelezés tervezett költsége 50 millió forint. 2022-ben ez volt az egyik legtöbb szavazatot kapott projekt” – írta Karácsony és a BKK az interneten.

Tehát ez nem az ő projektjük, csak most a sajátjukként ékeskednek vele... De nem a Rákóczi úti zebra Karácsony egyetlen csúsztatása, hiszen szerinte számos új zebrát létesítettek. Ám az általuk felsoroltak között egy, az Orczy úti – ráadásul a józsefvárosi önkormányzat kezdeményezésére és finanszírozásával jött létre, tehát nem is fővárosi projekt volt. Józsefváros nemrég a sajátjaként is ünnepelte, egy egészen abszurd színjátékra emlékeztető átadási ünnepségen, amelyről utána számos megrökönyödött beszámoló született. Az Orczy úti zebra egyébként csaknem kétszer annyiba került, mint amennyiért Karácsonyék a Rákóczi útit tervezik megcsináltatni. Azt, hogy Pikó Andrásé volt-e túlzó összeg, vagy hogy a főpolgármester tervezett-e alul, majd kiderül.

Ez Karácsony Gergely részéről egy egyszerű átverés. A zebra, amiről hozsannázik, már 2014-ben a főváros tervezőasztalán volt. A Blaha Lujza tér felújítási csomagjának részeként. Karácsony viszont több elemet is lehúzott a Tarlóstól örökölt eredeti tervekből, ilyen volt egy közösségi-szolgáltató épület is, amelyben a többi között őrzött illemhelyiség épült volna, de a liftet sem csináltatta meg, ahogyan a zebrákat sem

– emlékeztetett Wintermantel Zsolt.

A Blaha Lujza tér megújítása tipikus KariGeri-sztori. Mint ismert, az eredeti tervekhez képest később fejezték be a Blaha Lujza tér felújítását, és a későbbi munkakezdés miatt eleve többet –400 millió forinttal – kellett fizetnie Budapestnek a megújulásért, de „cserébe” jóval kevesebb műszaki tartalom valósult meg. Kimaradnak a különböző térépítészeti, közlekedési, közműkiváltási elemek, és nem épült buszváró, sem pavilonépület kávézóval. Az aluljáró bővítését szintén kihúzták a feladatok közül. Ráadásul a melósok sem fogták meg a dolog végét, több videót is készítettünk arról, hogyan unatkoznak és olyan is előfordult, hogy munka helyett az aluljáróban fociztak vagy üres teljesen a placc és munkának semmi nyoma. Egyik videónk után Karácsony Gergely úgy érezte, gyorsan bejelentkezik a helyszínről...

Más tollakkal ékeskedik: sántít „az elmúlt 30 év legnagyobb buszbeszerzése” és a trolik megvásárlása is

Karácsony Gergely sokadszor leplezi a semmittevést azzal, hogy nem a saját fejlesztéseit mutatja be sajátjaként. Nemrég büszkélkedett egy posztjában azzal, hogy „az elmúlt 30 év legnagyobb buszbeszerzését” hajtotta végre, ezzel „2022 őszétől 100 százalékban alacsony padlós lett a budapesti buszközlekedés”.

A buszbeszerzést is saját eredményeként adta el Karácsony Fotó: Metropol

Karácsony Gergely 48 új Skoda-Solaris trolibuszról is beszélt, amelyet már forgalomba állítottak és rendkívül kedvező áron szereztek be. Illetve a CAF villamosokat is megemlítette, „26 új, alacsony padlós és légkondicionált CAF villamost állítottunk már forgalomba”.

Karácsony már tavaly is bebukott azzal, hogy saját sikerként könyvelte volna el Tarlós eredményeit. Tavaly azzal próbálkozott, hogy rossz adatokat tett közzé Facebook-oldalán. Szerinte ugyanis 2018-ban még csak a budapesti buszok 38 százaléka volt akadálymentes, vagyis alacsony padlós, miközben a BKK 2020-as buszstratégiájának előterjesztéséből is látható volt, hogy Tarlós István főpolgármesterségének végére a buszok majdnem 100 százaléka alacsony padlós volt. A BKK ennél korábbi közleményéből egyértelműen kiderült, már 2016-ban alacsony padlós volt Budapesten a buszok 80 százaléka. Az sem igaz, hogy Karácsony Gergely érdeme lenne a 48 troli, amit nagyon jó áron vett. Ezek ugyanis még a 2014-es kontingens részei, azaz Karácsonyt jóval megelőzték, a jó ár pedig szintén Tarlós érdeme. Az is csúsztatás, hogy Karácsony 285 darabos alacsony padlós buszbeszerzése lenne a legnagyobb járműfiatalítási program. Tarlós idejében ugyanis több mint 500 ilyen buszt állítottak forgalomba.