Két év csúszás után nem tudni, visszaköveteli-e az EU Karácsony kudarcos "mintaházának" támogatását

Nem tudni, mi volt az EU-delegációnak a véleménye Karácsony Gergelyék mintaházáról és lesz-e visszafizetési kötelezettsége Zuglónak. Pedig nem babra megy a játék, a baloldali bérházmutyi már így is több százmilliót vett el a zuglóiak költségvetéséből.

30 új lakás helyett mindössze 14 felújított lett a projektből Fotó: Metropol

30 lakás helyett 14

A zuglói pénznyelő története még 2018-ra nyúlik vissza, amikor a Karácsony Gergely vezette zuglói önkormányzat az Európai Bizottság Urban Innovative Actions programján sikerrel pályázott egy Több mint lakóház nevű projekttel, aminek a célja elsődlegesen egy 25-30 lakásból álló bérház felépítése lett volna, majd az abba beköltöző családok lakóközösséggé kovácsolása. Az önkormányzat önerőként egy üresen álló önkormányzati telekkel szállt be a projektbe, ezen épült volna fel a nulla energiafelhasználású ökoház. Az építkezés sosem kezdődött el, majd Zugló bejelentette, hogy miután a bérház megépítése már a tervezőasztalon elvérzett, egy már meglévő önkormányzati bérház felújításába kezdenek bele. A változtatásra engedélyt is kaptak a projektgazda Európai Bizottságtól, ami nagy szó, hiszen az eredeti 25-30 lakás felépítését 14 lakás felújítására redukálták le.

Alakul, de még mindig nincs kész... Fotó: Szabolcs László / Metropol

Folynak el a százmilliók

A felújításra azonban már nem volt elég az UIA programtól kapott 1 milliárd forintnyi támogatás (a támogatásból fennmaradó másik 700 millió forint az önkormányzat konzorciumi partnereinek folyt el, akik a projekt úgynevezett „soft” részeiért lettek volna felelősek), ezért a zuglóiaktól vettek el először 160 millió, majd 364 millió forintot. A felújítás azonban csak nem készült el, és a 2022 decemberében kiválasztott lakók sem tudtak egyelőre beköltözni.

Már 700 milliót vettek el a kerületiek pénzéből

Szeptember végén azonban Horváth Csaba bejelentette, hogy újabb 300-350 millió forintot vesznek el a zuglóiak költségvetéséből, amit már zároltak is az önkormányzat számláján. Azt mondják azért, mert anyagi vitákba keveredtek a kivitelezővel, de hogy ez pontosan mit is takar, ezt nem tudni. A baj csak az, hogy az újabb 300 millió forintos teher után sem nyugodhatnak meg a zuglóiak, a polgármester ugyanis szeptember 19-én bejelentette, hogy októberben érkezik majd az eu-s delegáció, hogy megvizsgálják, hogy is áll a projekt, aminek hivatalosan már évekkel ezelőtt be kellett volna fejeződnie, ennek függvényében születik majd meg arról a döntés, hogy Zuglónak lesz-e visszafizetési kötelezettsége az Európai Bizottság felé, magyarán sikerült-e a projekt, amit vállaltak.

Már vizsgálódott is az EU-delegáció

Borbély Ádám, a kerület fideszes képviselője ezután írásban fordult Horváth Csabához, akitől tájékoztatást kért arról, hogy mikor érkezik az eu-s delegáció, továbbá jelezte igényét, hogy részt venne ezen a vizsgálaton. Meglepő módon fél-egy órán belül meg is kapta a válaszlevelet.

Borbély Ádám fideszes képviselő is részt vett volna az EU-delegáció vizsgálatán. Fotó: Foró:Facebook

„Polgármester Úr kabinetfőnöke arról tájékoztatott, hogy aznap délelőtt 10 órakor megtekintette a delegáció a telket. Az erről készült jegyzőkönyvet majd ki fogják küldeni a képviselőknek” – mondta el Borbély Ádám a Metropolnak, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudják, mit fog megállapítani majd a Bizottság vizsgálata. „Felvetődik a kérdés, hogy ha a projekt lényege az volt, hogy a lakók hogyan kovácsolódnak lakóközösséggé, de ők egyelőre még be sem költözhettek a lakásokba, mit vizsgált a delegáció, és visszakövetelik-e majd a támogatás egy részét vagy akár a teljes összeget” – mondja a képviselő, aki érthető módon reménykedek, hogy a Bizottság nem fogja a támogatás visszafizetését követelni, mert az nagyon rosszat tenne a kerület költségvetésének. „A Bizottságon fog múlni, hogy kell-e még a zuglóiaknak újabb pénzeket beletenniük ebbe a pénznyelőbe” – mondta a képviselő.

Horváth Csaba még mindig csúsztat

Október 6-án Fiala János rádióműsorában Horváth Csaba teljesen elképesztő állításokat tett. Szerinte amikor cikkek születnek a zuglói mintaház projektről, azzal mindössze Zugló polgármesterének a renoméját akarják rontani, hiszen az ökoházzal minden a legnagyobb rendben van. "Végre most már révbe ért, napokon belül költöznek a lakók" - mondta el Horváth. "Próbálják úgy mutatni, hogy itt valami nagy elmaradás van" - fogalmazott Horváth. Itt emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy a 2018-ban elkezdődött projektet az eredeti kiírás szerint maximum három éven belül kellett volna megvalósítani, ez azonban a mai napig nem jött össze. Így aztán különösebb próbálkozásra sincs szükség ahhoz, hogy bemutassuk: ez egy elvérzett, elbukott projekt lett, aminek a végösszege még mindig kétséges.