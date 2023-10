Karácsony azért sarcolja a piaci őstermelőket, hogy 900 ezret fizessen a tanácsadójának?

Amíg a fővárosi piacokon lévő őstermelők a több mint 100 százalékos bérletidíj-emelés miatt a túlélésért küzdenek, addig százmilliók folynak ki a piacokat működtető fővárosi cégből, amely úgy fest, a baloldal kifizetőhelye lett. A régi motorosként ismert egykori SZDSZ-es, majd DK-s politikus, Lakos Imre is itt kapott zsíros állást Karácsony Gergelytől, miután XI. kerületi túlkapásai miatt onnan mennie kellett. Lakos most havonta 900 ezer forint fizetést zsebel be tanácsadás címén a Budapest Vásárcsarnokai Kft.-től, így akár az ő tanácsára is emelték a bérleti díjakat...

A piacokon óriási az őstermelők elkeseredése, a bezárást fontolgatják. Az egyik árus, a 100 százalékos áremelés után, három napra egy asztallal 15 795 forintot köteles fizetni Fotó: Metropol

Karácsony – kihasználva a Covid alatti különleges jogrendet – egy személyben döntött a Csapi (az 1954 óta létező, piacokat működtető fővárosi cég) megszüntetéséről, illetve egy 100 százalékban önkormányzati tulajdonú cégbe olvadásáról, ebből lett végül is a Budapest Vásárcsarnokai Kft. A baloldali főpolgármester arra hivatkozott akkor, hogy a változtatás spórolás miatt szükséges, így igazgatói pozíciókat, felügyelőbizottságokat, kifizetőhelyeket számolhat fel. Karácsony arról is beszélt, hogy a változás nem érinti majd sem az árusokat, sem pedig a fogyasztókat. Ehhez képest durván megemelte a díjakat, mind a 13 kereskedelmi egységben (piacon). Minden tételt megemeltek 30 százalékkal, és bevezették az úgynevezett üzemeltetési költséget is, ami miatt piaconként eltérő mértékben, de kb. 40-70 százalékkal emelkedtek az árusok költségei, amivel az őstermelőket teljesen megfojtják. Ahogy erről korábban írtunk, az óbudai, Kórház utcai zöldségesek teljesen kiakadtak, a Nagycsarnokban az asztalosok már a bezárást fontolgatják, de ugyanez a helyzet a Rákóczi téri piacon is, a havi szinten jelentkező százezres pluszköltségek miatt. Ráadásul a pozíciók megszüntetése „nem sikerült”, Lakos Imre például tanácsadóként 900 ezer forintot visz el a cégből havonta, mint tanácsadó.

Lakos Imre 2023-as vagyonnyilatkozata – ő maga írta oda kissé slendrián kézírással, hogy 900 e Ft, azaz havi 900 ezer forint tanácsadóként...

Lakos egyébként igazgatósági tagja a Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt.-nek is, onnan 400 ezret kap szintén havonta.

Lakos Imre 2023-as vagyonnyilatkozata

Karácsony „spórolási technikái” finoman szólva is pazarlóak, nem beszélve arról, hogy félrevezette a fővárosiakat...

Molnár Gyula volt szocialista és Lakos Imre volt SZDSZ-es, jelenleg DK-s politikusok csúfosan megbuktak a XI. kerületben Fotó: Mohai Balázs/MTI

Lakos Imre neve egyébként nem ismeretlen, jó néhány baloldali vezetésű kerületben dolgozott már, főként a városrészek vagyonát igazgatta. A neve a ferencvárosi rehabilitáció kapcsán lett ismert, hiszen az ő irányítása alatt zajlott a folyamat jelentős része. Igaz, akkor még az SZDSZ-t erősítette, ma már a Gyurcsány vezette DK tagja. Legutoljára egy XI. kerület botrány kapcsán hallhattunk róla, a DK-s polgármester László Imre ugyanis 2019-ben kinevezte Lakost kabinetfőnökévé, majd kb. 1,5 hónap múlva ki is rúgta. A polgármester azért vigaszdíjként 8 milliót fizetett Lakosnak, annak „lerövidült helyi karrierje miatt”. Később azonban, nem hivatalos információ szerint, személyesen Gyurcsány Ferenc jelentette be a helyi DK-nak, hogy Lakos igenis visszatér. Ekkoriban jelentette ki László Imre polgármester, hogy indul a 2024-es választásokon, és hogy Molnár Gyulát, valamint helyettesként Lakost megkínálta kabinetjének vezetésével. László Imre a kerületiek pénzéből vastagon juttatott volna a két politikusnak havi fizetés gyanánt. A helyi baloldal azonban megfenyegette a szintén balos polgármestert azzal, kivonul mögüle, ha ezt a két, többszörösen is elbukott politikust alkalmazza. László Imre így kénytelen volt fejet hajtani, és a két személy nem került kabinetje élére. Lakos most a XI. kerületi DK-t vezeti, mostanra más pozíciója nem maradt Újbudán.

A polgármesternek küldött levelet a Momentum, a Párbeszéd és az LMP helyi politikusai mellett négy MSZP-s és egy DK-s képviselő is aláírta. Szerintük „az ellenzéki szavazók nem a 2010 előtti világ visszaállításával bíztak meg bennünket”, ezért kérték a polgármestert, hogy „gondolja át” a lépést, mert ha nem teszi meg, a mögötte álló „testületi többség biztosítását sem tudjuk garantálni”

Fotó: Beliczay László/MTI

„Keresztülnyomott egy korrupciós ügyet”

Mint emlékezetes, 2019 decemberében Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, újbudai képviselő követelte Lakos eltávolítását a kabinetfőnöki pozícióból. Novák szerint Lakos „keresztülnyomott az önkormányzat gazdasági bizottságán egy kisebb korrupciós ügyet”, és bejelentette, hogy pártja hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz az ügyben. A 24.hu közölt cikket arról, hogy a hivatalos és a környékbeli árak feléért-harmadáért „juthat ingatlanhoz” egy cég, amelynek a DK politikusa, Élő Norbert a vezérigazgatója. Akkor ettől a szerződéstől a „média hatására” elálltak – mondta Novák Előd, hozzátéve: de „most Lakos Imre egyik első teendője volt keresztülnyomni ezt az ügyet a gazdasági bizottságon”.