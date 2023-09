Brutális áremelés a budapesti piacokon: kézivezérléssel irányíthatta Karácsonyt Gyurcsány

Miért van az hogyha egy kicsit jobban megkapargatjuk a Karácsony-féle budapesti városvezetést, mindenhol Gyurcsányt találjuk? Mint korábban megírtuk, a Karácsony Gergely által egy személyben meghozott döntéssel a covid alatt 1 400 000-es fizetéssel a fővárosi piacbirodalom élére kinevezett Földes Tamás augusztus 1-jén állította kész helyzet elé az óbudai Kórház utcai árusokat, akik azzal szembesültek, hogy sosem látott mértékben, körülbelül 70%-kal növekedtek a piaci díjaik. A döntés mögött azonban – ahogy ez Budapest-szerte lenni szokott – ott láthatjuk Gyurcsány árnyékát...

A piacosok nem értik a brutális áremelést Fotó: Fügedi Richárd

Árat emelnek és kamu indokokra hivatkoznak

Az egykor szebb napokat megélt piacon sorra zárnak be a boltok, mert már nem bírják kitermelni a fennmaradáshoz szükséges összeget. Emiatt petíciót is írtak a vezetőség felé, de nem találtak meghallgatásra kéréseik. A zöldségesek és az őstermelők minden eddig fizetett díjtételét is emelték nemrég 30%-kal, de bevezettek új díjtételt is (üzemeltetési költség), ami miatt így kb. 70%-kal emelkednek a költségeik. A brutális áremelésről az árusokat egy A4-es papíron tájékoztatták.

Összességében kb 70%-os áremelkedést jelent ez a papír a piacosok számára Fotó: Fügedi Richárd

Az áremelés indokának azt írták, hogy energiaválság van, ami azért álságos, mert – ahogy a boltosok elmondták – a megnövekedett energiaárakat a piacokon egyből ráterhelték az üzlettel rendelkezőkre, mind a villany, mind a gáz, mind egyéb költségek tekintetében.

700 000 havonta, vagy többet is kell fizetni a fűtésért, amit már nem bírunk. Volt olyan költség, ami a duplájára emelkedett

– mondta az egyik boltos. De másra sem hivatkozhat Földes, hiszen összességében a takarításnak alig emelkedett az ára az évek alatt, 2022-2023 között kb. százezer forinttal nőtt a teljes Kórház utcai csarnok takarítási havidíja, így 1 654 367 forintért takarítja havonta egy cég a teljes csarnokot. De ugyan ilyen hamis indok a hulladékgazdálkodás változására hivatkozni, hiszen eddig is mindenki túlfizetett a hulladékkezelésért. Az árusok elmondták, hogy minden nap két köbméter után fizetnek hulladékdíjat, de egy átlagos árus egy fél köbméternyi szemetet is alig termel. Mindezzel szemben a piacbirodalom egy aranytojást tojó tyúk, ami 13 kereskedelmi egységével és milliárdos mérlegeivel az utóbbi évben félmilliárd forinttal(!) túlteljesítette a tervezett bevételeket, így ne mondja már az ügyvezető, hogy rossz helyzetben lennének...

Félmilliárdos pluszt termel a piacbirodalom a tervezethez képest, az árusokat mégis sanyargatják Fotó: Budapest Vásárcsarnokai Kft. beszámolója

Megint a DK van a színfalak mögött

Az indokolatlan piaci áremelést vizsgálva a személy, aki az egészet láthatóan levezényli, az ügyvezető igazgató, Földes Tamás. Földes korábban a Fővárosi Autópiac vezetője volt, de Karácsony a covid alatt kinevezte őt egyszemélyi döntésével a teljes piacbirodalom ügyvezető igazgatójává. De egy ügyvezető igazgató sem rendelkezik korlátlan hatalommal. Ha a Kft. tulajdonosa szeretné, hogy az ügyvezető igazgatója még véletlenül se felejtse el a tulajdonos érdekeit képviselni, akkor létrehoz egy felügyelőbizottságot, aminek az elnöke úgymond felettese/ellenőre lesz az ügyvezetőnek. Na és kit nevezett ki Karácsony 1157/2019.(XII.11.) Fővárosi Közgyűlés határozatával? Gyurcsány egyik legerősebb emberét, Paál Gézát. Azt a Paál Gézát, aki korábban Gyurcsány Ferenc testőreként volt ismert, jelenleg pedig Csepelen indítja a DK mint polgármesterjelöltet. A polgármesterjelölt úr egész nyáron vígan pózolt az ,,Elég az áremelésekből” tábla előtt, miközben minden idők legnagyobb áremelésével fojtogatják a piacosokat...

A képmutatás csúcsa: a fővárosi piacokon éppen ők hajtanak végre brutális áremelést... Fotó: Facebook

A kérdéseinket több alkalommal is elküldtük a Budapest Vásárcsarnokai Kft-nek, de cikkünk lezárásáig semmilyen választ nem kaptunk.

A piacokon nem sikerült a spórolás Karácsonynak...

Ahogy azt korábban írtuk, Karácsony Gergely csődbe vitte Budapestet. Bár 200 milliárdos tartalékkal vette át a fővárost Tarlós Istvántól, már 2020 novemberében bejelentette, hogy 'meghúzza a nadrágszíjat". Ennek keretében a főpolgármester azt ígérte, hogy a Csapit, – ami szerinte ,,kifizetőhelyként" működött – beolvasztja egy fővárosi cégbe, hogy spóroljon. Namost ez úgy sikerült, hogy a Csapi, amely 150 embernek adott munkát, 712 milliót fizetett a bérköltségekre, míg a Karácsony által létrehozott "szuperspórolós" Budapest Vásárcsarnokai 100 főre fizet 743 millió bérköltséget. Tehát sokkal inkább azt kell feltételeznünk, hogy az új Kft. létrehozása nem a spórolás okán, hanem sokkal inkább a saját embereinek pozícióba juttatása miatt történt.