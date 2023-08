Karácsony Gergely szétveri a budapesti piacokat

Hova húzzuk fel az árakat? Hát már így sem maradunk meg. Áremelés talán csak nálunk volt itt Óbudán, mert ez fővárosi fenntartású. Egy éve csináltunk egy aláírásgyűjtést, mindenki aláírta, csak ígérgettek, hogy segítenek, de nem volt semmi. Az utóbbi években tömegesen zártak be a boltok. Nézd meg, az a bolt is zárva, az is zárva, egy csomó bolt nincs kiadva, itt áll üresen, itt volt mellettünk, ők tavaly zártak be 28 év után. Két idős ember csinálta, de 28 év után be kellett zárniuk, mert nem bírták kitermelni a költségeket.