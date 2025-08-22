RETRO RÁDIÓ

Riasztották a mentőhelikoptert: brutális baleset történt a magyar főúton

Irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 19:55
baleset mentőhelikopter ütközés Keszthely karambol

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után.

A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

