Riasztották a mentőhelikoptert: brutális baleset történt a magyar főúton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után.

A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - számol be róla a katasztrófavédelem.