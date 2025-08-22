Riasztották a mentőhelikoptert: brutális baleset történt a magyar főúton

Irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után.
A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - számol be róla a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.