Motorossal karambolozott egy személyautó Orfűnél

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Orfű és Magyarhertelend között, a 6608-as út 6-os kilométerszelvényénél. A balesetben további két gépkocsi is érintett. A pécsi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak, valamint mentőhelikopter is érkezik a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem.