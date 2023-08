,,Megfojtanak minket Karácsonyék!” – fellázadtak az óbudai piacosok

Olyan 60-70%-os áremelkedés volt. Én egy hónapban fizettem a bérlésért 65 ezret, most 109 000-et. De ezenfelül naponta fizetek még több jogcímen is, kirakás, hulladék, stb. Mi nem merünk árat emelni, mert félünk, hogy elmennek a vevők. Így nekünk kell benyelni az áremelést. Karácsonyék üzemeltetik egy cégen keresztül a piacot. De nekünk a termelés is rengeteg költséggel jár: a locsolás, a permetezés, a munkadíj, stb. Itt évek óta nincs már új arc, pedig 5-6 éve nem volt itt üres hely, nem lehetett ide bekerülni, most pedig már nem jönnek ide az árusok. Küzdünk, amíg tudunk, de egyre nehezebb. Egyedül kell dolgoznom, a nejem beteg, két gyereket kell etetnem, de kitartunk, amíg tudunk