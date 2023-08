Toklászmezők, méteres gyom és a zöldterület beépítése – ez a baloldali zöldpolitika

Egész Magyarország a csodájára jár és egész Budapest irigykedik a belvárosiakra, akik nemrég kapták vissza a kerület által klímatudatos szemlélettel felújított Arany János utcát. Belváros fideszes vezetése már évek óta alkalmazza a kék és a zöld szemléletet, ami a zöldítés és a vízhasználat környezetbarát technológiájának alkalmazását jelenti. Az Arany János utca azért különleges, mert hazánk első klímatudatos utcája. Nagy is a kontraszt szerte a városban: amíg a Belváros egyre szebb és zöldebb, addig a baloldali vezetésű testületeknek, élén a fővárossal, csak a szájuk jár, a klímatudatosságról csupán beszélnek. A város közben drasztikusan hanyatlik, kevés a zöldfelület, elszáradt "méhlegelők", kiszáradt fák és beépítésre ítélt parkok mutatják, hogyan is képzelik a zöldítést...

Ez Magyarország első klímatudatos utcája: talajvizet hasznosító fúrt kút, víztakarékos öntözőrendszer, közel 100 új fa, zöld buszváró és esővízgyűjtő ciszterna Fotó: Belváros Önormányzata

Karácsony Gergely még az általa ültetett fákat sem locsoltatta

A kamuzöld baloldali főpolgármester egy pillanatig sem foglalkozott a zöld parkok gondozásával, de még azokkal a növényekkel sem, amelyeket maga a főváros ültetett, a budapestiek pénzén.

A magát nagyon zöldnek hirdető Karácsony Gergely csődközelbe kormányozta Budapestet, a város gazdátlan, nyoma sincs zöld szemléletnek, nemhogy kéknek Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Több új facsemete azért pusztult ki például a rakparton, mert a főpolgármester nem locsoltatta őket a telepítést követően. Így a filléres zöldítés végül pazarlás lett, annak dacára, hogy állandóan Budapest kivéreztetéséről és a pénztelenségről beszél. Karácsonynak amúgy is lehet valami baja a fákkal és az V. kerülettel. Emlékezetes a botrány, amikor a Belgrád rakpart két fáját önhatalmúlag, a megóvásra való legcsekélyebb szándék nélkül kivágták.

Belváros Önkormányzata a lakosságtól szerzett tudomást a fák kivágásáról Fotó: Facebook

Karácsony Gergely ráadásul politikai kérdésként kezeli a zöldítést, vélhetően ezért nem adott engedélyt a kormánypárti Belvárosnak, hogy a Nyugati téren zöld buszvárót alakítson ki, ahogy egyébként a saját kerületében már szinte mindenhol megtette.

Zöld buszmegálló az Arany János utcánál Fotó: Metropol

A fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter által elindított zöld buszváró ötlete egyébként annyira sikeres lett, hogy több baloldali vezetésű kerület is átvette, vagy átveszi a közeljövőben. A hírek szerint Pikó András józsefvárosi polgármester épp ezen dolgozik. Lássuk be, nagy szüksége van a kerületének erre.

A Belvárosi Önkormányzat és Szentgyörgyvölgyi Péter lassan befejezi a Hild tér felújítását. Az új, akadálymentes befogadó játszótér és zöld park sok örömet szerez majd a belvárosi gyerekeknek Fotó: CZERKL GABOR

Karácsony hagyta lepusztulni a parkokat

Miután a Hild téri park és játszótér már a balesetveszélyességig lepusztult a baloldali főváros nemtörődömsége miatt, Szentgyörgyvölgyi Péter elkérte végül Karácsonytól ennek működtetését és karbantartását. Magyarország leggazdagabb városának főpolgármestere csak hosszú csatározás után, engedte át a teret az V. kerületnek, de semmilyen forrást nem biztosított a fővárosi park fenntartásához. Lényegét tekintve itt is a Belvárosban élők jártak jól, hiszen a kerületi vezetés – szintén kék és zöld szemlélet alkalmazásával –, lassan elkészül ennek a térnek a felújításával is.

A Podmaniczky teret szintén a Belváros újította fel a főváros helyett, itt is érzékelhető a zöld jelenléte Fotó: Metropol

A főváros Belvárosban lévő parkjairól egyébként elmondható, hogy csaknem mindet átvette már Belváros-Lipótváros Önkormányzata és mindet fel is újította a zöld-kék szemlélet jegyében az elmúlt négy év alatt. A kamuzöld Karácsony Gergely helyett, aki a csődközeli helyzetben is inkább a tanácsadóinak fizet, idén is több, mint 400 millió forintot.

Karácsony Gergely "környezetbarát szemlélete" a Blaha Lujza tér fásításánál és zöldítésnél sem ütközött ki, noha csúszott a projekt, az eredeti tervekhez képest milliárdokkal lett drágább és kevesebb műszaki tartalmat valósítottak meg Fotó: Metropol

A baloldal "zöldítése": Gyom, toklászmező, gondozatlan közterek

Nézzük a tényeket!

Ebek harmincadján Óbuda

A dr. Kiss László vezette Óbudán borzasztó állapotok uralkodnak. Méteres gaz lengedezik a szélben, például a nemrég felújított Pethe Ferenc térnél. A térkövek között térdig ér a gyom, a lépcső szélén már nem lehet közlekedni a felnőtt növényzettől. De általánosan mindenféle hordalékkal, ágakkal, növényi maradvánnyal, porral borítottak az utak. Valódi zöld projekt nincs a kerületben és nem is volt az elmúlt négy évben, pedig szintén rekordköltségvetéssel dolgozik a baloldali városvezetés. Tehát pénz lenne legalább a meglévő zöld gondozására, ha már fejlesztést nem is csinálnak.

Felveri a gaz a térkövet – erről nincs párbeszéd Fotó: Olvasói

Szelfizés és zöldterület beépítés

A XVIII. kerületben a DK-s Szaniszló Sándorék úgy telepítettek fát a Péterhalmi-erdő szélére, hogy miután nagy csinnadrattával, jó néhány szelfi, sajtóanyag, kerületi újság stb... után soha többet nem járt arra illetékes politikus. Nem locsolták a csemetéket, így azok többsége kipusztult. Ráadásul a sajtónyilvános esemény közvetlen területe mögött élt az erdő remetéje, akit évekig nem tudtak rávenni, hogy beköltözzön egy hajléktalanszállóra. Hogy végül új életet kezdett, szintén a fideszes képviselőknek köszönhető. Szaniszlóékra egyébként is jellemző, hogy minden talpalatnyi földet engednek beépíteni, eladták már az értékesebb területeket, ami miatt a lakosság több esetben tiltakozott. Közel ezer helyi emelte fel a szavát például amiatt, hogy az alacskai lakótelep mellett lévő, 14 ezer (!) négyzetméteres zöldterületet engednék beépíteni. Mint ismert, a méltán népszerű zöldterület sorsa a helyiek szívügye volt, ugyanis eddig itt szabadon, biztonságosan sétálhattak a gyerekeikkel és a kutyáikkal, illetve biciklizhettek. Azonban Karácsony Gergelyéket ez nem érdekelte. A fővárosi önkormányzat, mint tulajdonos, a közelmúltban eladásra kínálta a hatalmas egybefüggő zöldterületet, ráadásul a terület beépíthetősége is jelentős és a környék már szintén sűrűn beépített. Ehhez asszisztált Szaniszló is.

Karácsony ezt a 14 ezer négyzetméteres egybefüggő zöldterületet értékesítette és Szaniszló beépíthetővé tette Fotó:Facebook

Elindult a sarc-dominó, még kevesebb kaszálás lesz Budapesten

Tüttő Kata, Karácsony helyettese a napokban nyíltan kimondta, hogy újabb áremelések jönnek a fővárosban. Szerinte akkora a csőd, hogy el kell venni a kaszálásra szánt pénzből. Azaz nem kaszálják majd a gyomokat az eddig is sok helyen parlagfűvel, gyommal teli fővárosban. Ez elég vészjósló, mert úgy tapasztaljuk, most sem kaszálnak városszerte. Ráadásul a a "zöldítő" főpolgármester ajándékának és a kutyák rémálmának számító vadvirág-éttermek, avagy a gyakorlatban toklászmezők is ellepik a várost. Emiatt felhívást tett közzé a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület, miután csak június hónapban 70 olyan baleset történt toklász miatt, ami állatorvosnál végződött. Az egyesület nekiállt egy budapesti toklásztérkép elkészítésének. A Metropol a napokban nézett körbe a városban, hátha csoda történt, és Karácsony Gergely rendbe tetette a közterületeket.

Mutatjuk, mit láttunk:

Öröm körbenézni a Lágymányosi híd környéké - vagy nem? Fotó: Metropol

Méteres a gaz a Duna partján is Fotó: Metropol

Az egykor szebb napokat látott Csíkszereda parkban Óbudán lassan átveszi az uralmat a gyom Fotó: Metropol

Szemét és gaz, szintén Óbudán Fotó: Metropol

"Vadromantika" a Határ útnál Fotó: Metropol

Ezek az üvegek sem ma kerültek ki a Lágymányosi híd mellé Fotó: Metropol