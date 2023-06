„Be kell nyújtani a számlát Karácsonynak, ha kára lesz valakinek” – Toklászmezők lepték el a fővárost, a főpolgármestert szidják a lakók

Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, a fővárosban lassan talpalatnyi hely sincs, ahol ne a toklász uralkodna, vagy ne lenne tele minden a kaszálás után hanyagul otthagyott darabjaival. A kutyások rettegnek ettől a növénytől, hiszen meglehetősen sok galibát és nagy fájdalmat tud okozni kedvenceiknek. A kutyák például nemcsak belélegezhetik, hanem le is nyelhetik, de a fülébe, mancsába, szemhéjába, vagy akár a fogínybe, illetve a garatba is belefúródhat. A Metropol a minap számolt be egy brutális esetről.

Ez a kép Óbudán, a Veder utcában készült Fotó: Metropol

A toklász az egérárpa nevű növénynek az elszáradt termése, ami manapság sajnos rendkívül elterjedt. Nem kell erdőn, mezőn járni vagy nagy kirándulást tenni hozzá, ez a növény már a városban a járdák szélén, vagy akár a kertekben is előfordulhat. Hatalmas a felháborodás azonban a budapestiek körében, ugyanis nagyon sok helyen hetek óta nem kaszálták le a toklászmezőket. Toklásztengerek lepték el a XI. és a III. kerületet is. A Hunyadi János és a Hengermalom úton különösen kritikus a helyzet.

Felháborító, hogy lassan sehol sem lehet végigmenni úgy a kutyával a városban, hogy ne toklásztengerbe ütközzön az ember. Szinte minden kutyafuttató vagy kutyának kijelölt terület toklászerdő. Nonszensz, hogy a budai felső rakparton, a Halász utca környékén sem lehet úgy végigsétálni, hogy ne full toklász legyen a kutya. Azon a rakparton, ahol pár éve még alig volt toklász

– fejtette ki lapunknak véleményét Dániel.