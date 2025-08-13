„Jó apa volt” – rejtélyes módon halt meg a férfi a tengerparti hotelben

Összeomlott a család: egy 31 éves apuka rejtélyes módon életét vesztette egy hotelben. Khuram Ahmed Hussain a Grand Burstin Hotelben szállt meg, amikor hirtelen megbetegedett.

Rejtélyes módon halt meg a férfi egy hotelben (Fotó: GoFundMe)

Másnap sürgősségi csapatot hívtak hozzá, miután összeesett a szobájában. Bár mindent megtettek az életéért, január 18-án a helyszínen halottnak nyilvánították. A kétgyermekes apuka halálának okát egyelőre nem tudni.

Hussain özvegye, a 32 éves Viktorija Vizgaudaite elmondta, hogy a szállítóként dolgozó férje a világ legjobb apukája volt, és minden szabadidejét a gyermekeivel töltötte.

Khuram mindig ott volt a gyerekekért, a családjáért, és olyan emberekért is, akiket nem ismert. Nagyon jó ember volt, és a közösség szerette, mert mindig mindenkinek segített, ahogy csak tudott. Khuram rendkívül empatikus és segítőkész volt, ha valakinek szüksége volt rá, akár az éjszaka közepén is kikelt az ágyból.

A férfi éppen Belgiumba indult, hogy egy macskát hozzon haza a barátjától, és másnap vette volna át új autója kulcsait, amikor visszatér az Egyesült Királyságba.

Dokumentumok szerint Hussain január 17-én kezdte rosszul érezni magát útközben, ezért felesége a Grand Burstinban foglalt neki egy szobát éjfél előtt, hogy kipihenhesse magát. Másnap reggel a férfit a fürdőszobában találták meg a földön, és ekkor azonnal megpróbálták újraéleszteni.

A halottkém, Katrina Hepburn szerint Khuram halálának orvosi oka tisztázatlan, ami azt jelenti, hogy rejtély övezi a halál körülményeit. A vizsgálatot november 21-ig elnapolták – írja a Mirror.

Hussain temetését Peterborough-ban rendezték. Gyászoló özvegye hozzátette: soha nem látott még ennyi férfit egyszerre sírni.