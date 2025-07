Schmuck Andor közeli barátja megszólalt a temetésről: kiderült, mit ígért a politikusnak Fodor Zsóka

A népszerű közéleti szereplő, Schmuck Andor halála sokakat megrázott, de a gyász mellett számos kérdés is felmerült halálának körülményeiről és a temetésének részleteiről. A legújabb fejlemények egyre tisztábban rajzolják ki, hogyan is zajlanak az utolsó búcsú előkészületei.

Schmuck Andor végrendelete kapcsán számtalan pletyka kering, Zsóka tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: Mediaworks archív)

Schmuck Andor végső búcsúja

Schmuck Andor temetése kapcsán újabb fejlemények kerültek napvilágra, amelyek sokak számára választ adhatnak a napok óta lógó kérdésekre. Bár a közeli barát, Fodor Zsóka korábban úgy döntött, nem kíván több nyilatkozatot tenni Schmuck Andor halála kapcsán, a Metropol újságírójának most mégis elárult néhány fontos részletet.

Bent voltam a Tisztelet Társasága non-profit szervezetnél, és felírták a telefonszámomat, fognak engem hívni időben, hogy mikor lesz a temetés – én addig nem megyek már vissza Pécsre

– mondta el Zsóka, aki szerint az egykori politikus temetését a Tisztelet Társasága szervezi. A hivatalos ügyek intézésének egy részét is ők vették kézbe, így sokan tőlük várják és várhatják a pontos részleteket.

A találgatásokkal ellentétben Zsóka sosem volt abban a helyzetben, hogy neki kellett volna eltemetnie Andort – ugyanis az egykori elnöknek vannak testvérei, és a Tisztelet Társasága is egyértelműen saját halottjának tekinti a politikust. Sőt, Zsóka szerint Andor sírhelye már meg is van, így a szervezés előrehaladott állapotban lehet.

Zsókát mélyen megrendítette barátja halála, s kérte, hogy gyászát tiszteletben tartva ne keressék öt további kérdésekkel a médiamunkások (Fotó: Markovics Gábor)

A sokat emlegetett örökség

Schmuck Andor betegsége alatt még a barátainak is keveset beszélt az állapotáról, ahogy Zsóka is kiemelte: „Keveset mesélt, mert nem akarta, hogy sajnálja bárki is.” Végrendelet nem készült, csupán egy szóbeli megállapodás maradt hátra – miszerint, ha egyikük leesik a lábáról, a másik vigyáz rá.

Egy örökségem van, ami nincs leírva, de Andorral megbeszéltük, hogy ha ő előbb megy el, én fogok kijárni hozzá a Fiumei útra – és ha nem vagyok épp Pécsen, ennek mindig eleget teszek majd

– mondta könnyek között Fodor Zsóka, rövidre zárva a beszélgetést.

A temetés pontos időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de úgy tűnik, hamarosan minden érintett hivatalos értesítést kap. Addig is sokan követik a friss híreket arról, hogy mikor vehetnek végső búcsút Schmuck Andortól, aki életében is mély nyomot hagyott, és halála után is összefogja az embereket.