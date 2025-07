Megszólalt Schmuck Andor közeli barátja

Egy ország döbbent meg a hír hallatán: Schmuck Andor 54. életévében hunyt el, hónapok óta tartó küzdelme után. Senki sem hitte volna, hogy a betegség végül legyőzi őt, még legközelebbi barátai sem.

Schmuck Andor mindig életvidám volt. Fotó: Markovics Gábor / mw bulvár

Bár legutóbbi orvosi vizsgálatai már nem közöltek vele sok jó hírt, Schmuck Andor a végsőkig küzdött. Az egykori politikus folyton úton volt, és még betegségében is csak azon volt, hogy másokon segítsen. Egy múlt csütörtöki rendezvényen is részt vett még, amelyet idősek számára szerveztek, ennek tükrében is különösen megdöbbentő a hír.

Andort már egy ideje nem tudták elérni ismerősei, ezért rettentő aggodalmukban hívták a hatóságokat. Lakásának ajtaját a tűzoltóknak kellett betörniük, itt találták meg a sztárt. Az elhunyt politikus egyik közeli barátja így nyilatkozott az esetről:

Szombat reggel még beszéltem vele. Jó hangulata volt, a jövőbe tekintett. Semmi jel nem utalt arra, hogy bármi gond lenne. Még mindig viccesen beszélt a betegségéről. Augusztus elején lett volna a következő vizsgálat. Pünkösdkor volt az eredmény vizsgálaton, akkor tudta meg, hogy a gyógyszeres kezelés esetlegesen segíthet rajta... Ám meglepő módon mégis padlóra került lelkileg. Jó egy hétig kivolt. Aztán ismét visszatért az életkedve, azt mondta, hogy bizakodó. A rá jellemző optimizmussal harcolt a betegség ellen

- vallott egy Schmuck Andorhoz közel álló személy.

Betegségének hírét élő egyenes adásban osztotta meg

A nyilvánosság először márciusban, a TV2 Nagy Duett című műsorának élő adásában értesülhetett a betegségéről, amikor az egykori politikus őszintén beszélt arról, hogy életmentő kezelések sora vár rá. Akkor is sugárzott belőle a remény, a hit és az elszántság, ami az általa előadott produkciók során is megnyilvánult. Bár nagyon beteg volt, soha nem rejtőzött el a világ elől, állapotáról rendszeresen beszámolt.

A végrendeletének ügyeit is gondosan elrendezte, felkészült a legrosszabbra is. Mivel sem felesége, sem saját gyermeke nem volt, gondosan rendelkezett vagyonáról, és élete végéig puritán körülmények között élt.

Sokkal fontosabb az, hogy amit az ember eddig csinált az fennmaradjon és működjön, egészen addig, amíg lehet

– nyilatkozta annak idején a politikus a TV2 Tények interjújában.