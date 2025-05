Schmuck Andor farkasszemet néz a halállal: "Négy hetem van még, akkor minden kiderül"

„Tizenkét éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is.

Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott.

Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta a Borsnak korábban Schmuck Andor, aki viszont egy kis humort is belecsempészett a történetébe, ugyanis a sírkőre a következő feliratot is rávésette: „Non Sunt Ex”, azaz „Itt sem nyugszom”.

Schmuck Andor állapota ellenére is teljesíti barátja utolsó kívánságát, így néhány hete is kilátogatott a temetőbe, ahol különös dologra lett figyelmes a sírjához menet, mégpedig egy zsákutca táblára, amit rögtön furcsa jelnek vett, vagyis arra, hogy innen már nincs visszaút. De ettől függetlenül nem vette ezt magára, és reménykedik a gyógyulásában, amiért mindent megtesz, amit az orvosai javasolnak számára.

A síromnál állva tudom, hogy farkasszemet nézek a halállal, de rengeteg tervem van. Nem félek és nem panaszkodom. A többit majd meglátjuk

– összegezte a dolgokat Schmuck.