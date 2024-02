„Majdnem a lábujjamba került” – Schmuck Andor üzent a betegeknek szánt injekcióval fogyó sztároknak

Biztos sokaknak feltűnt, hogy az utóbbi időben mintha egyre soványabbak lennének a hazai celebek, influenszerek, színésznők. A probléma csak az, hogy míg a közösségi oldalakon azt hirdetik, hogy kemény diétával és fegyelmezett edzéssel érik el a kívánt súlyt, a valóságban méregdrága, vényköteles szerekkel varázsolják le a kilókat. Olyanokkal, amikre a cukorbetegeknek lenne feltétlenül szükségük, még mielőtt ne adj Isten súlyosabb állapotba kerülnének. A legnagyobb baj ezzel a gombamód szaporodó trenddel az, hogy rengeteg patikában hiánycikké váltak a cukorbetegnek szánt gyógyszerek, a Saxenda (liraglutid hatóanyag) és az Ozempic (szemaglutid hatóanyag) nevű injekciók is. Schmuck Andor is ennek vált áldozatává néhány nappal ezelőtt!

Schmuck Andor lábujját majdnem le kellett vágni (Fotó: Markovics Gábor)

A politikus sem jutott hozzá a szükséges készítményhez, emiatt kórházba került, és bizony az sem volt kizárt, hogy le kell vágni az egyik lábujját. Bár az amputációra végül szerencsére nem volt szükség, Schmuck Andor markáns véleményt fogalmazott meg a gyógyszerekkel fogyó celebekről.

„Javasolnám nekik a lakatot! Most néztem meg, 3500 forintért már lehet kapni egy komplett szettet, én szívesen fel is szerelem bárki hűtőjére, aki fogyni szeretne. Az a baj, hogy az Egyesült Államokban ezeket valóban használhatják fogyni vágyók, de csak egy bizonyos testtömeg-index felett. A másik, hogy ezeket a készítményeket hűtőben kell tartani, kétlem, hogy a celebek, akik egy-egy esemény előtt ezekkel akarnak fogyni, így tárolnák őket. Szerencsére a gyógyszertárak komolyan veszik a várólistát, így most egy havi adagot kiváltottam. Megmaradt a lábujjam, de tényleg javaslom a »lakatot a hűtőre« megoldást. Ez valóban majdnem a lábujjamba került"

– mondta a Metropolnak Schmuck Andor.

Schmuck Andor oxigénfürdőt kapott

A politikus azt is elárulta, hogy oxigénfürdővel kezelték, hogy elkerüljék az amputációt. Ez szerencsére sikerült is!

„Tíz ujjal tudom majd folytatni a 2024-es évet” - humorizált a Tisztelet Társaságának elnöke.