Furcsa dolog történik Schmuck Andor sírjánál – Tényleg igaz, amit mondanak?

Schmuck Andor a Ripostnak mesélt egy egészen furcsa, már-már bizarr történetet. Kiderült ugyanis, hogy a Fiumei Úti Sírkertben van egy sírkő, amin az ő neve is ott van. Annak idején egy jó barátjának, Pánczél Zoltánnak ígérte meg, hogy rajta lesz a sírján az ő neve is, az ígéretét pedig természetesen be is tartotta.

Fotó: Ripost

Schmuck Andor most arról is beszélt, hogy tudomása szerint igazi zarándokhely lett a sírkő, amin sokak meglepetésére az ő neve is rajta van. Állítólag diákok mennek oda, hogy megsimogassák a sír jobb oldali oszlopát, ugyanis úgy hiszik, hogy ha ezt megteszik, akkor sikeres érettségi vizsgát fognak tenni.

Az én Zoltán barátom pedagógus volt, szívügyének tartotta a jövő generációjának támogatását. Amikor megkérdeztem egy diákot erről a furcsa jelenségről, azt felelte, hogy ennek a temetői rituálénak köszönhetően biztosan sikerülni fog neki az érettségi. Mintha valami varázserőt tulajdonítanának a sírnak

– árulta el Schmuck Andor.