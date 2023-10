Táncparketten keresi a szerelmet Schmuck Andor? A hősszerelmes politikus nemrég a Kőgazdag fiatalok című műsorban tűnt fel, házassági szándékkal. A Mettával való kapcsolata hamar dugába dőlt, de a bonviván nem adta fel: a Dancing with the Stars stúdiójánál kapták lencsevégre!

„Olyan nép nincs, ahogy én táncolok”

Szombat este mindenki táncra perdül, a TV2 sztárjai legalábbis biztosan: elindul a Dancing with the Stars negyedik évada. Úgy fest, Schmuck Andor is izgatottan várja a feszülős dresszes lányok látványát, s talán a próbákra is megpróbált belesni.

„Gyerekkoromban néptáncoltam, aztán rájöttem: olyan nép nincs, ahogy én táncolok” – fogalmazott Andor az Instagramjára töltött fotónál, ahol több kommentelő a Kőgazdag fiatalok című reality-beli liezonját emlegette fel. A polgárpukkasztó műsorban ugyanis igencsak közel került Mettához, aki menyasszonyi ruhát is húzott a randijuk másnapján – igaz, csak egy fotózás erejéig.

Nem Metta lett a harmadik

A hosszú lábú szőkeség végül nem lett a politikus harmadik felesége. 2009 júniusában ugyanis egyszer már megházasodott, majd 2019-ben újra: mindkét kapcsolat másfél évig tartott. A Mettával való frigyet Andor hiúsította meg, aki a kamerák előtt szakított a lánnyal, aki pedig épp ilyen partnerre vágyott: nála idősebb és vagyonos férfire!

„Hiába, úgy tűnik, ebben az évben sem találtam meg a páromat, de ha jobban belegondolunk, ez nem is meglepő. 2023 egy páratlan év, ezért lehetett mindez! Hamarosan viszont már 2024-et írunk, én pedig alig várom már, hogy páros év legyen. Ami Mettát illeti, a randin történt félreértés ellenére barátságban váltunk el, már hiányozna is egy jó beszélgetés, ha többet nem találkoznánk. Sok sikert neki az élet minden területén, én pedig keresem tovább az ideális feleséget” – fogalmazott a Borsnak az eset után Andor, aki így továbbra is a szinglik táborát erősíti.

Szinglik társaságát kereste?

De talán éppen ebben rejlik a kulcsa, hogy miért járt a Dancing-stúdiójánál: talán sorstársaival akart lógni: ugyanis ahogy a Bors nemrég megírta, a szereplők sorra lesznek szinglik: Krausz Gábor nemrég jelentette be válását, de úgy hírlik, T-Danny és Marics Peti is nyáron lett szingli. De facér hölgyekből sincs hiány: Sydney van den Bosch válik, Radics Gigi a kislánya apukájával szakított, s Király Linda szíve sem foglalt.