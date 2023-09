Marics Peti azt sem tudja, mit csinál – Videó

Mint ismeretes, október 14-én indul majd a TV2 nagy sikerű show-műsora, a Dancing with the Stars. A negyedik évadban is szokás szerint tíz sztár és profi táncpartnereik küzdenek meg egymás ellen. A nagy nap, az első élő adás egyre közelebb, így a párok egyre többet próbálnak. Így teszi ezt a ValMar egyik énekese, Marics Peti is, aki Stana Alexandra profi táncosnő oldalán fog bizonyítani.

Marics Peti Stana Alexandra oldalán fog versenybe szállni – Fotó: TV2

A lázas próbákról a ValMar énekese megosztott egy videót, ezzel beavatva a felkészülésébe a rajongóit. Ám nem biztos, hogy egyszerű dolguk lesz, legalábbis Stana Alexandrának biztosan nem. Ugyanis a TikTokra felkerült videó alapján Peti nem tudta értelmezni tánctanára utasításait.

Azaz, és innen plié...

– mondja a táncosnő a sztárnak, aki élből visszakérdez:

Az mi?

Szandi erre nevetve szállt ki Peti öléből, ugyanis épp egy olyan mutatványt gyakoroltak volna, amikor is a ValMar énekesének a feje fölé kellett volna emelnie a táncpartnerét. A kezdő táncos próbálta menteni a menthetőt, és bemutatott egy pukedlit, ami számára pokedli volt.

Habár Petinek láthatóan fogalma sem volt arról, miről van szó, az előző három évad oszlopos tagja csak mosolyogva mutatta meg neki, mit is kellene csinálnia.

Íme Marics Petiék viccesre sikerült táncpróbája: